A clarin.com információi szerint Messi a társaktól külön, regeneráló mozdulatokat végezve készült az argentin válogatott legutóbbi edzésén a vasárnapi döntőre. A 35 éves klasszisnak az elmúlt hetekben a bal combizmával adódtak problémák, ám a hírek szerint már rendbe jött és készen áll a fináléra.

Az argentinok edzésének azonban két különleges vendége is részt vett, ugyanis a szívproblémák miatt tavaly visszavonult Sergio Agüero és a tornát sérülés miatt kihagyó Giovani Lo Celso is meglátogatta a csapatot, ráadásul be is álltak edzeni, mintha a keret tagjai lennének.

A katari vb döntőn Argentína és Franciaország csap össze vasárnap 16 órakor Luszailban.