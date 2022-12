Kiváló csapatsportnak tartja a focit Geszti Mónika, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium pedagógusa.

– A férjem kisgyerek óta futballozott, viszonylag magas szinten. Futsallban válogatott is volt, emiatt a foci az életünk része most is, bár a labdarúgást már abbahagyta. Én is túl sok focit látok, mert amerikai konyhás házunk van, és ha a nappaliban futball megy tévében, akkor főzés közben én is látom. Néha kicsit soknak tartom, de a nagyobb eseményeket, mint az Európa- vagy világbajnokságot én is nagy érdeklődéssel figyelem. Vannak nagyon jó meccsek, amikor pörgős a játék, és sokszor repül a labda a hálóba, azt nagyon szeretem. Azonban egy nulla-nulla egyáltalán nem tud lekötni. Amikor még a férjem játszott, nagyon kedveltem a meccseit. A Lokiban nevelkedett, és az NB I-es püspökladányi csapatban játszott – árulta el Geszti Mónika.

Az esélyeket illetően nagyot csalódott, hiszen előzőleg azt monta: Németország már többször nyert világbajnokságot, tehát benne van a pakliban, hogy ő kerül ki győztesen. Hozzátette persze, hogy a bajnokság soktényezős.

– Annak a csapatnak szurkolok majd, amelyiknek a fiam – tette hozzá végül.