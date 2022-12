Foci vb 2022 56 perce

Ezt üzente Ronaldo a vesztes meccs után

Cristiano Ronaldo először szólalt meg azóta, hogy vasárnap kiesett Portugália a katari világbajnokságról. A Marokkó elleni, 1-0-ra elveszített negyeddöntő után sírva vonult be az öltözőbe, nem is nyilatkozott. Most az instagramon osztotta meg a gondolatait a követőivel.

Fotós: AFP

"Pályafutásom legnagyobb és legambíciózusabb álma volt, hogy világbajnoki címet nyerjek Portugáliával. Szerencsére több trófeát is nyertem nemzetközi szinten, Portugáliával is, de az volt a legnagyobb álmom, hogy a világ legmagasabb szintjére emelhessem a hazám nevét. Küzdöttem érte. Keményen küzdöttem ezért az álomért. Öt világbajnokságon is gólt lőttem az elmúlt 16 évben, mindig nagyszerű játékosok vettek körül, és portugál emberek milliói támogattak, mindent megtettem. Mindenemet otthagytam a pályán. Soha nem fordítottam el az arcom, amikor küzdeni kellett, soha nem adtam fel az álmot. Sajnos, az álom tegnap véget ért. Nem akarok elhamarkodottan reagálni. Csak azt szeretném, ha mindneki tudná, hogy annak ellenére, hogy sok mindent mondtak, írtak, spekuláltak velem kapcsolatban, de a Portugália felé való elköteleződésem egy pillanatra sem változott. Én is csak egy voltam, aki mindenki céljáért küzdött, és soha nem fordítok hátat a hazámnak és a csapattársaimnak. Egyelőre nincs más mondanivalóm. Köszönöm, Portugália. Köszönöm, Katar. Az álom gyönyörű volt, ameddig tartott. Most itt az idő, hogy jó tanácsadó legyek, és hogy mindenki levonhassa a maga következtetéseit."

