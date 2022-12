„Sok mindenre gondolok, sok dolog futott át a fejemben. Megható ezt megélni a szurkolókkal, itt van a családom is, fantasztikus a csapat. Az egész vébé során elképesztő volt a hangulat, most pedig itt vagyunk az utolsó meccs előtt, erre vágytunk. Nagyon élvezzük ezt a vébét. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, hogy sikerült kijavítani a csorbát, hogy az első vereség után így felálltunk. Bíztunk magunkban akkor is, nyugtattuk a szurkolókat, tudtuk, hogy fel tudunk innen állni. Most a családomra gondolok, mindig ők a legfontosabbak, akik velem vannak a nehéz időkben, a jó időkben. Mindig együtt voltunk, most élvezzük a pillanatot a szurkolókkal” – mondta Messi a lefújás után.