– Szerintem ott van a DVTK azon a helyen, ahol lennie kell – jelentette Kuznyecov Szergej, a diósgyőri futballcsapat vezetőedzője a miskolci Liverpool pubban szervezett beszélgetésen. A miskolci Liverpool pub, valamint az Észak-Magyarország napilap és a boon.hu hírportál együttműködése révén együtt nézhetik az érdeklődők a katari labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit a sportág hazai hírességeivel.

Szerdán Kuznyecov Szergej volt a vendég, akit Kocsis Norbert, a dvtk.eu főszerkesztője kérdezett, az első percekben a csapatról.

– A rajt hullámzó volt, de utána jöttek jobb és rosszabb mérkőzések is. A legfontosabb, hogy a végén az első helyre kerültünk, és ezen a helyen várjuk a tavaszi folytatást – mondta a vezetőedző. – A jó szereplés elsősorban a játékosoknak köszönhető, mert ügyesek voltak. De a szurkolóknak is, hogy végig támogattak minket. Ez mind közrejátszott abban, hogy jól sikerült a mögöttünk álló szakasz. Sok munka van még előttünk, szeretném még magabiztosabbnak látni a csapatot, de a srácok ügyesek. A labdarúgásban nincs siker egyik napról a másikra, de dolgozunk, és szerintem jó felé haladunk – fogalmazott Kuznyecov Szergej.

Egyre közelebb

A Franciaország-Marokkó elődöntővel és a futball-vb-vel kapcsolatban kifejtette: az a tendencia, hogy a világ minden országában megtanultak futballozni. Sok meglepetés érte a szakembereket ezen a világbajnokságon is. Korábban nagy különbség volt az európai, valamint az ázsiai és afrikai csapatok között, azonban ma már egyre közelebb vannak egymáshoz. A francia-marokkói elődöntő is ezt bizonyítja. Ma már nem lehet egyik csapatot sem lebecsülni. Azok a csapatok is eredményesek lehetnek, amelyek korábban nem voltak, a nagy csapatok viszont alul maradtak, vagy kiestek, értékelt a vezetőedző.