A 80-szoros angol válogatott támadó legidősebb fia, George több mint 4 ezer fontot nyert (nagyjából 2 millió forint), miután hét különböző kombináció is bejött a szelvényén. A 31 éves férfi eltalálta, hogy a rendes játékidőben 2-2-es döntetlen lesz az eredmény, mint ahogy azt is, hogy a hétszeres aranylabdás argentin klasszis, Lionel Messi és a francia Kylian Mbappe is gólt szerez. George emellett azt is helyesen találta el, hogy a döntő Argentína győzelmével fog zárulni a tizenegyespárbaj után. Gary Lineker fia a finálé után természetesen a közösségi oldalán is megosztott egy képet a szelvényéről.