A FIFA kiértékelte Antonio Mateu Lahoz döntéseit, a spanyol bíró teljesítménye állítólag a megszokott kritériumok szerint a technikai részét tekintve jó volt, de a büntetéseket figyelembe véve talán nem volt tökéletes a teljesítménye.

Mint ismert, a spanyol játékvezető 17 lapot osztott ki a találkozón, amely után a hétszeres aranylabdás Lionel Messi is keményen kritizálta a teljesítményét.

Szombat este aztán Portugália elveszítette a Marokkó elleni negyeddöntőt, így biztossá vált, hogy az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo úgy fog visszavonulni, hogy a legrangosabb trófeát sosem fogja megnyerni.

A portugál szupersztár a meccs után sírva vonult be az öltözőbe, nem is nyilatkozott. A közösségi oldalán aztán megosztotta a gondolatait a követőivel.

Ronaldo mellett a torna másik nagy szupersztárja, Neymar is előrukkolt egy őszinte vallomással. A brazil támadó nyílt levelet írt a vb után távozó szövetségi kapitányhoz, amelyben bevallotta, hogy korábban rendkívül idegesítőnek tartotta a 61 éves szakembert.