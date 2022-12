A jelenleg klubot kereső Cristiano Ronaldo eddigi teljesítménye meglehetősen visszafogott volt Katarban, hiszen a három csoportmeccsén mindössze egy gólt szerzett – azt is tizenegyesből –, és mindhárom alkalommal idő előtt lecserélte őt a szövetségi kapitány. A 37 éves játékosnak számtalan kihívója akad a posztján csapaton belül, hiszen többek között Rafael Leao, Joao Félix, André Silva és Goncalo Ramos is nagyobb szerepet kaphatna, ha kiléphetnének Ronaldo árnyékából. Így vezette fel a kérdését az A Bola is, amely az olvasói véleményére volt kíváncsi, hogy ők kezdőként szerepeltetnék-e a Svájc elleni nyolcaddöntőben.

Az olvasók több mint kétharmada pedig úgy gondolja, hogy a 37 éves támadónak leromlott a pályán nyújtott teljesítménye és nem generálja azt a veszélyt, amit korábban vagy amire a csapattársai képesek lehetnek. Az eredmény alapján ugyanis a szavazók mindössze 30 százaléka gondolja úgy, hogy Ronaldónak kezdenie kell, míg 70 százalékuk azt állítja, hogy a kispadon kell várnia az esetleges becserélésre.