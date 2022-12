Labdarúgás. A katari labdarúgó világbajnokság 17. napján, kedden az első nyolcaddöntőt, az F-csoportot veretlenül nyerő, Belgiumot és Kanadát is legyőző, a horvátok ellen döntetlent játszott Marokkó vívta Spanyolország ellen. Utóbbiak az E-csoport második helyével jutottak be a 16 közé, azok után, hogy Costa Ricát kiütötték, a németek ellen döntetlenre végeztek, a japánokkal szemben pedig alulmaradtak.

A mérkőzésnek helyet adó stadionban a marokkói drukkerek teremtettek hazai pályát, többen is voltak, mint a spanyol szurkolók, és jóval hangosabbak is. A meccs első félidejében az európai együttes játszott mezőnyfölényben, és Gavi ugyan lőtt egy kapufát, de sem előtte, sem utána nem volt igazán nagy gólszerzési lehetőségük. A marokkói gárda kiválóan védekezett, viszont a támadójátékuk szinte a nullával volt egyenlő.

A második játékrészben sem változott sok minden, Olmóék nagy fölényben futballoztak, de ez helyzeteket nem hozott. Ahogy fogyott az idő egyre inkább úgy tűnt, hogy egy gól eldöntheti a meccset. A félidő hajrájában, cserék után frissebb lett a marokkói csapat, néhány támadást is vezettek, de a gólszerzéstől azért messze voltak. Mivel a rendes játékidőben nem esett gól, jöhetett a ráadás, a 2x15 perces hosszabbítás.

Az extra játékidő első felének végén a meccs talán legnagyobb helyzete Cheddira előtt adódott, de közeli kísérletét Unai Simón védeni tudta. A második térfélcsere után is nyomtak a spanyolok, de horpasztaniuk nem sikerült, mert Sarabia a 123. percben a kapufát találta el, így jöhetettek a 11-esek.

A büntetőpárbajban elsőként a marokkói Sabiri betalált, Sarabia ezúttal is a kapufát döngette meg. Ziyech nem hibázott, Soler gyenge lövését fogta Bounou kapus. Benoun is halványan lőtt, ezt Unai Simón hárította, de Busquets sem tudta belőni, a marokkói kapus ismét védett. Hakimi a kapu közepébe helyezett, ezzel Marokkó továbbjutott.



Labdarúgó vb: nyolcaddöntő

Marokkó – Spanyolország 0-0 – tizenegyesekkel: 3-0

al-Rajján, 44 667 néző. V.: Rapallini (argentin).

Marokkó: Bounou – Hakimi, Aguerd (El Yamiq, 84.), Saiss, Mazraoui (Attiat-Allah, 82.) – Ounahi (Benoun, 120.), S. Amrabat, Amallah (Cheddira, 82.) – Ziyech, En-Nesyri (Sabiri, 82.), Boufal (Ezzalzouli, 66.). Szövetségi kapitány: Valid Regrari.

Spanyolország: Unai Simón – M. Llorrente, Rodri, Laporte, Jordi Alba (Balde, 98.) – Gavi (Soler, 63.), Busquets, Pedri – Ferran Torres (Williams, 75., Sarabia, 118.), Asensio (Morata, 63.), Olmo (Fati, 98.). Szövetségi kapitány: Lius Enrique.