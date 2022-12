Korom Ferenc nagykövet Magyarországot képviseli a katari fővárosban. Szerinte a helyiek rendkívül befogadóak, türelmesek és nagyon vendégszeretőek.

Mit jelent a világbajnokság megrendezése Katarnak? Több szempontból is rendhagyónak nevezhető a helyszín kiválasztása.

Katar állam számára ez ennek az évtizednek a kiemelkedő eseménye, hiszen a történelemben először rendeznek ebben a régióban, a Közel-Keleten, egy arab országban labdarúgó világbajnokságot. 2010 óta, amióta Katar elnyerte a világbajnokság rendezési jogát, hihetetlen munkát végzett ez a kis ország, az itt élő és dolgozó emberek annak érdekében, hogy ez egy sikeres világbajnokság legyen.

Egyre többet tudunk Katarról, amióta tart a vb, mégis arra kérem, emeljen ki néhány fontos dolgot.

Egy Magyarországnál nagyjából kilencszer kisebb országról beszélünk, egy félszigetről, a Hormuzi-szoros után, a Perzsa-öböl térségében, amely mindazonáltal hogy területileg kicsi, kevés számú a lakossága, elmondhatja magáról, hogy a világ legnagyobb LNG, vagyis cseppfolyósított földgáz exportőre. Nyilván, ennek az aspektusai sok mindent befolyásolnak. Aztán elmondhatjuk erről a kicsi országról, hogy az egyébként világhírű és az arabtól az angolig számos nyelven sugárzó al-Dzsazíra hírtelevízió központja is Katarban működik. Egyébként a klímája is rendkívül változatos és különleges. Hiszen a világ egyik legmelegebb országáról beszélünk, ahol nyári időszakban gyakran eléri a hőmérséklet az 50 Celsius-fokot. Ugyanakkor november-decemberben kellemes 25-28 fok van, így nem véletlen, hogy a világbajnokságot is erre az időszakra időzítették.

Korom Ferenc katari nagykövet

Katar közigazgatási szempontból is különleges...

Egy városállamról beszélünk, hiszen az országban összesen 5 város van, fővárosa Doha. Fővárosa egyébként nem is a szépségéről, nem is az itt felépített hihetetlen infrastruktúráról híres, hanem a repülőteréről, amely már sokadik alkalommal nyerte el az „Év repülőtere” címet.

Köztudott, hogy Katarban alkoholmentes lett a szurkolás.

Egy olyan történet fogott meg a világbajnokság eddigi időszaka alatt, ami talán példa arra is, hogy mennyire vendégszeretőek a helyiek. Valóban nagy figyelmet kapott az a kérdés – hiszen egy muszlim országról beszélünk-, hogy vajon a világbajnokság ideje alatt lehet-e sört kapni, vagy lehet-e szeszes italt kapni? A végén az a döntés született, hogy sör van, de alkoholmentes. Aminek nyilván ezt a nedűt szerető emberek nem nagyon örültek, megpróbálták felkutatni azokat a helyeket, ahol ehhez esetleg hozzá tudnának jutni. Így volt ezzel néhány angol szurkoló is. Egy katari sejk találkozott velük, és megkérdezte tőlük, hogy tud-e valamiben segíteni nekik. Elmondták, hogy bizony ők sört keresnek, erre a sejk meghívta őket az egyik szálloda bárjába. Ugyanis ezeken a helyeken korlátozott mennyiségben, de engedélyezett az alkoholos italok árusítása, a sejk pedig vendégszeretetből meghívta őket.

Diplomáciai szempontból is nagyon fontos, hogy ismerje az ember azt a kultúrát, vallást és szokásokat ahová érkezik. A nagykövetségek is részt vettek valamilyen módon az előkészítésben?

Talán ez az első világbajnokság, amelynél a FIFA, mint a mundiált rendező szervezet bevonta a nagykövetségeket, és valóban nagyon jó volt velük együtt dolgozni az előkészítő időszakban. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, mint ahogyan minden ország nagykövetsége, így miénk is arra, hogy azokat az írott és íratlan szabályokat, azokat a kulturális és vallási különbségeket megismertessük, amelyek fontosak, illetve hogyan kell tisztelni ezeket a különbségeket, és ezáltal jól érezni magunkat az országban, akár idelátogató turistákról, akár szurkolókról van szó. Ez nagyon fontos feladata volt a nagykövetségnek.

Íratlan szabályokat is említett. Mondana példát?

Például egy turista, vagy egy szurkoló is gyakran fényképezkedik, viszont itt a fényképezésnek íratlan szabályai vannak, a kultúrából és a vallásból eredően. Például a katariak nem szeretik, hogyha fényképezik őket. Egy kivételes módon vendégszerető népről beszélünk, így szívesen lefényképezkednek bárkivel, ha arra valaki engedélyt kér. Ha az ilyen, és ehhez hasonló helyi szabályokat és előírásokat tiszteletben tartják a vendégek, és betartják ezeket, akkor nagyon jól érezhetik magukat ebben az országban. A katari emberek rendkívül befogadóak, rendkívül türelmesek és nagyon vendégszeretőek.