Története során harmadszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Argentína azzal, hogy a katari torna vasárnapi fináléjában 2-2-es rendes játékidő és 3-3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-2-re legyőzte a legutóbb aranyérmes francia válogatottat. A drámai meccs után a dél-amerikaiak védője, Nicolás Tagliafico azt mondta, hogy a körülményekhez képest nagy nyugalommal léptek pályára a vb-döntőben.

"Annak ellenére, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt hónapban, nagyon nyugodtan vártuk ezt a döntőt. Az első félidő remekül sikerült, a másodikban követtünk el hibákat, de ettől függetlenül mentünk előre, mint mindig. Már az elődöntő után is elmondtam, hogy ha nem szenvedünk, akkor nem is ér annyit a győzelem. Most kicsit többet szenvedtünk, de többet is ér ez a siker. Ez az egység, ez a szenvedély, amit ma megéltünk, remélhetőleg a példa erejével szolgált és ezt meg tudjuk tartani a jövőben is. Ha egységesek vagyunk, jobbak vagyunk. Minden argentinnak köszönöm, és mindenkinek hálás vagyok, aki támogatott" – fogalmazott az Ajax argentin balhátvédje.