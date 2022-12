Nem áll közel a foci Béres Verához, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium pedagógusához, és nem tartozik a kedvenc időtöltéséhez a meccsnézés. Azonban a hangulatát nagyon szereti.

– Amikor összejövök a barátokkal, ismerősökkel, és közösen nézzük a mérkőzést, azt kedvelem. Bár inkább a társaság kedvéért szurkolok én is. A mostani foci-világbajnokságot valamennyire követem majd. Ha nem is úgy, hogy megnézek minden mérkőzést, de az eredményekről mindig tudni fogok, mert a családom nagyon szereti a focit, sokkal jobban, mint én. Szerintem a franciák fognak nyerni. A futball sok embert megmozgat, és az a nagy érdeme, hogy erősíti a szurkolók nemzeti identitását. Hiszen mindenki a saját hazája csapatának szurkol, addig, amíg bent van a bajnokságban. Az is lehet, hogy a tévében én is megnézek majd egy-két, izgalmasnak ígérkező meccset – tette hozzá Béres Vera.