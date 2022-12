Labdarúgás. A katari labdarúgó világbajnokságon a Horvátország – Brazília mérkőzéssel kezdődtek meg pénteken a negyeddöntők küzdelmei. A végső győzelem fő várományosa, a dél-amerikai együttes az első félidőben nem nagyon tudott mit kezdeni az európai gárdával. Olyannyira nem, hogy igazi gólhelyzetet sem tudtak kialakítani Neymarék. A taktikusan futballozó, a sok apró passzal a brazilok játékát fékező horvátoknak a 13. percben gólszerzési lehetőségük is volt, ám egy jó beadás után Kramaric nem találta el a lasztit, és bár Perisicnek ugyanez sikerült, de rosszul.

A második félidő elején egy picit más játékot produkáltak a brazilok, de Livakovic nagyokat védett. A 47. percben a saját csapatársának a lábáról kapura perdülő labdát hárította, pár másodperccel később Vinícius Junior közeli lövését mentette fekve. Az 55. minutától 11 percenként jött egy-egy brazil lehetőség: előbb Neymar lövését lábbal védte a horvátok kapusa, aztán L. Paquetá kísérletét hárította, majd újra Neymar következett, és Livakovic. Utóbbi, egyértelműen a mezőny legjobb volt, és mint ilyen, a 80. percben L. Paquetá lapos lövését fogta meg.

A brazilok mezőnyfölénye, helyzetei ellenére kihúzták a rendes játékidőt döntetlennel a horvátok, így jöhetett a 2x15 perc hosszabbítás. Amelyben a horvátok folytatták az altató dalt, az előre játékot hanyagolták, beérték azzal, hogy a védőharmadukban jól dolgoztak. A 103. percben a vak tyúk is talál alapon Petkovic passza után Brozovic akár gólt is szerezhetett volna, de eltévesztette a kaput. A brazilok nagy nyomása végül a hosszabbítás első felének hosszabbításában gólt eredményezett, Neymar kényszerítőzött L. Paquetával, a visszakapott lasztit elhúzta Livakovic mellett, és a léc alá bombázott (0-1). Azonban az eredménykényszerbe került horvátoknak csak sikerült összehozni egy gólt, egy gyors támadás végén Petkovic megpattanó lövése – ami a csapat első kapu eltaláló kísérlete volt – a kapu jobb oldalában kötött ki (1-1). A 122. percben Livakovic még bemutatott egy bravúrt, Casemiro közeli lövését mentette, ami után a 11-es rúgások következtek.

Az első büntetőt Vlasic bevágta, Rodrygo lövését Livakovic kivédte (1-0). Majer nem hibázott, Casemiro sem (2-1). A harmadik párban Modric és Pedro is pontosan célzott (3-2). Orsic a jobb sarokba bombázott, Marquinhos a kapufát találta el (4-2), a horvátok jutottak az elődöntőbe.

Labdarúgó-vb: negyeddöntő

Horvátország – Brazília 1-1 (0-0, 0-0, 0-1) – tizenegyesekkel: 4-2

al-Rajján, 43 893 néző. V.: Olivier (angol).

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa (Budimir, 110.) – Modric, Brozovic (Orsic, 114.), Kovacic (Majer, 106.) – Pasalic (Vlasic, 72.), Kramaric (Petkovic, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Brazília: Alisson – E. Militao (A. Sandro, 106.), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, L. Paquetá (Fred, 106.), Neymar – Raphinha (Antony, 56.), Richarlison (Pedro, 84.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 64.). Szövetségi kapitány: Tite.

Gólszerző: Petkovic (117.), ill. Neymar (105+1.).