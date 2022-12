Marokkó délután 16 órától játszik Kanadával az F-csoportban. Marokkónak van esélye a 16 közé jutásra, méghozzá kifejezetten jó esélye. Az előző fordulóban a roppant gyengén játszó belgákat verte az afrikai csapat, amelynek már a Kanada elleni döntetlen is nyolcaddöntőt ér, de még akár egy kétgólos vereséggel is továbbjuthat, amennyiben Horvátország nem kap ki a belgáktól.

A csoport másik meccsén Horvátország és Belgium játszik majd egymással délután 16 órától. A két európai élcsapat mérkőzésének az eddig látottak alapján egyértelműen a horvátok az esélyesei. Luka Modricék ugyanis a felejthető Marokkó elleni 0-0 után Kanadát remek játékkal, hátrányból fordítva kiütötték. Belgium nagy gondban van, mivel az öregedő védelem mellett már Roberto Martínez edző sem tud új impulzust adni a csapatának. A sokszor csak szenvedő Eden Hazard helyett talán érdemes lenne a belga mesternek a Brighton remek szezont futó szélsőjéhez, Leandro Trossardot használnia.

Belgiumnak mindenképpen győznie kell a nyolcaddöntőhöz, döntetlennel csak akkor léphetne tovább, ha a már kiesett Kanada nagy arányú győzelmet arat Marokkó ellen.A horvátok helyzete a legkényelmesebb, mivel néggyel jobb a gólkülönbségük Belgiumnál és eddig kettővel több gólt szereztek, mint Marokkó. Kramaric kiválóan bevált a jobbszélen, és Modric is minden bizonnyal feltoltabb szerepkörben játszik majd.

Gigászi küzdelem

Az E-csoportban Japán Spanyolországgal csap majd össze este 20 órakor. A spanyolok történetük során hatszor találkoztak ázsiai csapattal a világbajnokságokon, ezeken veretlenek, négy győzelem és két döntetlen a mérlegük, igaz, a 2002-es világbajnokság negyeddöntőjében a társházigazda dél-koreaiakkal szemben végül 11-esekkel búcsúztak. A spanyoloknál a középpályán várható elsősorban változás, ugyanis Gavi kisebb sérüléssel bajlódik, a kapitány Sergio Busquets pedig sárga lapjai miatt veszélyeztetett, így várhatóan nem kockáztatja a pályára küldését Luis Enrique szövetségi kapitány. A spanyol kapitánynak kellemes gondjai vannak a németek elleni meccs után, ahol Marco Asensio és Alvaro Morata is jót teljesítményt nyújtott.

A japánok egy győzelemmel biztosan ott lennének a 16 között, döntetlen esetén pedig abban kellene bízniuk, hogy a Costa Rica-Németország találkozó is pontosztozkodással végződik.

Az E-csoport másik mérkőzésén az este 20.00-kor kezdődő Costa Rica-Németország találkozón a németek számára egyszerű a recept, ugyanis csak győzelemmel juthatnak tovább, ellenkező esetben már csomagolhatnak is, akárcsak négy évvel ezelőtt a csoportkört követően, ami a válogatott történetének eddigi egyetlen búcsúja az első szakasz után. A németeknek ugyanakkor arra is törekedniük kell, hogy a lehető legtöbb gólt szerezzék,

ugyanis ha Japán döntetlent ér el Spanyolországgal szemben, akkor a gólkülönbség rangsorol majd.

Hansi Flick csapata minden bizonnyal keményen letámadja majd ellenfelét a meccs elejétől. Az is elképzelhető, hogy a spanyolok ellen egyenlítő Niclas Füllkrug kezdeni fog. A Bayern München szélsője, Leroy Sané is szerepet kaphat, aki lendületesen szállt be a spanyolok elleni meccsen is.

Costa Rica számára a győzelem biztosan nyolcaddöntős szereplést érne, de egy döntetlennel is tovább lépnének abban az esetben, ha Spanyolország legyőzi Japánt. Így valószínűleg a Costa Rica-i csapat öt védővel mélyen a kapuja elé rendezkedik be a németek ellen, és kivárásra játszik.

Ez a találkozó több szempontból is sporttörténeti lesz. Egyrészt a világbajnokságon első alkalommal dirigál majd női játékvezetői hármas,

a bíró a francia Stéphanie Frappart, asszisztensei pedig a brazil Neuza Back és a mexikói Karen Diaz lesznek. Másrészt a németek kapusa, Manuel Neuer pályafutása 19. vb-mérkőzésére készül, ezzel pedig rekordot dönt a kapusok között. Eddig honfitársával, Sepp Maierrel és a brazil Cláudio Taffarellel közösen állt az élen ebben a rangsorban, egyformán 18 vb-meccsel.

F csoport, 3. (utolsó) forduló:

Kanada-Marokkó, Doha (al-Tumama Stadion) 16.00

Horvátország-Belgium, al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion) 16.00

E csoport, 3. (utolsó) forduló:

Japán-Spanyolország, al-Rajjan (Halifa Stadion) 20.00

Costa Rica-Németország, al-Hor 20.00