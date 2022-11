- Természetesen élénk figyelemmel fogom kísérni a futball VB-t , nagyon sajnálom, hogy a magyar labdarúgó válogatott 1986-óta nem tud jelen lenni, de nagyon hiszek és bízom benne, hogy Marco Rossival sikerül majd megtörnünk ezt a 36 éves átkot és legközelebb ott lehetünk - fogalmazott Hollósy András, a DVTK hangja. - Addig azonban marad a tv, persze van titkos favoritom, de egyelőre ezt nem árulnám el. A horvát csapat legutóbb ezüstérmes volt, szimpatikusak is, küzdeni tudásukat is megirigyelhetjük, így most őket is jobban fogom majd figyelni.

- Talán még sokan emlékeznek rá, hogy mind az oroszokat, mind az angolokat legyőzték és a döntőben egy szerencsétlen öngóllal szereztek vezetést a franciák. Szóval Horvátország szerintem ismét jól teljesíthet majd, minimum elődöntőbe várom őket.