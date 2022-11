A magyar labdarúgó-válogatott utoljára 36 évvel ezelőtt, 1986-ban járt labdarúgó vb-n, azt az eseményt Mexikóban rendezték. A szövetségi kapitány Mezey György volt, a csapat előbb csoportjában 6-0-ra kapott ki az akkor még létező Szovjetuniótól, aztán 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-s vereséget szenvedett Franciaországtól, s elbúcsúzott a vb-től, nem jutott tovább. A keretben volt a Tatabányai Bányász csatára, Kiprich József is, aki az első és a második meccset játszotta végig. A támadó pályafutása során megfordult külföldön is, a Feyenoorddal holland bajnok volt (1993), négyszeres kupagyőztes, Szuperkupa-győztes, KEK-elődöntős (1992), majd Cipruson, az Apoel Nicosiánál bajnok, kupagyőztes és gólkirály.

Nem bírtak futni

Lapunk telefonon érte utol az egykori 70-szeres válogatottat, aki jelenleg a Komárom-Esztergom megyei I. osztályban szereplő Vértesszőlős edzője. Elöljáróban természetesen az 1986-os eseményről kérdeztük, hogy mi ugrik be neki elsőként.

– A szép kijutás, de sajnos kinn ,,elütött bennünket a villamos" – kezdte az egykori remek támadó, aki hozzátette azt is, hogy sajnos éppen kórházban tartózkodik, egy baleset miatt. – Nehéz magyarázatokat találni utólag, hogy miért sikerült úgy a mexikói vébé, ahogy, már sokan megkérdezték. A szovjetek elleni mérkőzés előtt, a bemelegítésnél csak néztünk egymásra, mert nem bírtunk futni, hogy ez mi miatt lehetett, arra rengeteg variáció elhangzott. A kezdés előtt egy héttel volt egy edzőmeccsünk egy helyi elsőosztályú csapat ellen, és akkor még minden rendben volt. Nekem két találkozó jutott, a harmadikon sérülés miatt nem tudtam pályára lépni. Az biztos: akkor természetesen nem gondoltam, hogy ki tudja mikor jutunk ki újra világbajnokságra, hogy még mindig várni kell rá... Pedig, volt egy-két generáció, amelynek talán összejöhetett volna. A következő világbajnokságra már 48 válogatott fog kijutni, kívánom, hogy legyen rá esélyünk. Marco Rossi szövetségi kapitány jól összerakta a csapatot, szép eredményeket hoznak, de azért egy vb-selejtező más, mint teszem azt a Nemzetek Ligája. Sokkal komolyabban veszi mindenki, és nyílván nem lesz mindegy, hogy kivel, kikkel kerülünk majd egy selejtező csoportba.

Valamelyik focinemzet

Felvetettük, hogy a vb kezdete előtt volt-e valamilyen elvárása, mondjuk az, hogy Katar milyen házigazda lesz.

– Bennem nem volt kétséges, hogy meg tudják jó színvonalon rendezni, hiszen bár kicsi, de egy gazdag országról beszélünk, pénzük mindenre van – fogalmazott Kiprich József, aki a kórházban is követi a történéseket. – Hallani lehetett ilyen-olyan problémákról, de azokat igyekeztek orvosolni, ilyenek minden világbajnokságon vannak, helyszíntől függetlenül. Egy ilyen esemény házigazdájának lenni nem egyszerű, 2030-ban majd ismét Európa lehet a házigazda, valamelyik nagy focinemzet, ahol ilyen óriási mezőnyre is adott az infrastruktúra.

Kiprich József a most zajló mundiallal kapcsolatban megjegyezte: Kanada 1986 után jutott ki újra, és nála mindenképpen elnyerték a ,,szimpatikus csapat" jelzőt.

– Van pár jó csapat, és volt eddig már pár rossz meccs is – tette hozzá az egykori támadó. – A csoportkörben többen még igen csak óvatosak, a fontos, hogy ne kapjanak gólt. A kieséses szakasz már sokkal érdekesebb lesz... Úgy látszik, a franciák áthidalták a hiányzóikat, a négyben ott lehet még Brazília és Argentína, de én egyértelműen Hollandiának szurkolok. A szövetségi kapitányuk, Louis van Gaal akkor az Ajax edzője volt, amikor én a Feyenoordban játszottam. Az ő csapatai mindig támadó focit mutatnak, bátran felvállaják az egy az egy elleni csatákat, remélem, messzire jutnak.

Nem felejtették el

Az egykoron népszerű ,,Kipu" azon kérdésre, hogy tartja-e még valakivel személyesen a kapcsolatot egykori rotterdami játszótársai közül, azt mondta, hogy Arnold Scholtennel, aki jelenleg a Feyenoord U18-as csapatánál dolgozik.

– Kinn már elég régen jártam, körülbelül öt-hat éve. De mindig hívnak, nem felejtik, felejtették el az egykori játékosokat – közölte Kiprich József. MI

BOXBA

Több is lehetett volna

Kiprich József ,,fura" korszakban volt Diósgyőrben edző, 2004 nyarán a DVTK ugyan feljutott az NB I-be, de nem kapott licenszet (és ezáltal ellehetetlenült), csapatot Kuti István, az időközben Siófokról Miskolcra költöztetett gazdasági társaság ügyvezetője próbált összerakni. Ez éppen a rajt előtt sikerült. Az üzletember Kiprich Józsefet bízta meg a vezetőedzői feladatok ellátásával, aki elveszítette az első hat meccsét, így távozott a kispadról.

- A bajnokság kezdete előtt egy héttel egy igazolt játékosunk volt, Sipeki. Nem volt egyszerű összerakni egy csapatot, szerintem ilyen feladata edzőnek sem előtte sem utána nem volt a magyar futballban. Annyira a pályán nem látszódott, hogy a kezdés előtt álltunk össze, ha kicsivel több a szerencsénk, nem hat meccsem lett volna Diósgyőrben. Természetesen nézem az NB II-es eredményeket, a DVTK-t, de leginkább a Tiszakécskét, ahol a fiam játszik. A tabella első öt helyén lévő csapatok közül fog kikerülni, hogy melyik kettő jut fel az NB I-be. Érdekes versenyfutás lesz tavasszal – mondta ehhez a témához Kiprich József.