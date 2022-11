Az A-csoport 1. fordulójának első meccse előtt két órával indul az ünnepélyes megnyitó, amely a szokásokhoz hűen ezúttal is tartogat meglepetés sztár fellépőket. Hogy pontosan kiket, milyen zenei előadókat láthatnak majd a helyszínen, a 60 ezer fő befogadására alkalmas Al Bayt stadionban, a Dohától 40 kilométerre, Északra található létesítményben a nézők, illetve a televízió elé ülők, annak még nem minden része publikus.

De azzal, hogy 28-ról, 29 naposra ,,húzták szét” a vb-t, vagyis a nyitómeccs egy nappal előrébb került, ez segít a megnyitó ünnepség színvonalának és nézettségének az emelésében. Elég furcsa lett volna ha az eredeti időpont szerint, hétfőn – európai idő szerint 11 órától – játszották volna az első összecsapást, ami után még egy következett volna, és csak a harmadik meccs, vagyis Katar találkozója előtt rendezték volna meg az ünnepélyes megnyitót.

Érdekességek

Persze érdekességben, már ami a vb-előkészületeit illeti, nem volt hiány, onnantól, hogy 2010-ben Katar megkapta a rendezés jogát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől. A biztos befutónak látszó, a rendezésre kész Egyesült Államok elől elorozva a világ legnagyobb sporteseményét. Ezt követően nagyon sok mindennel meg kellett küzdenie Perzsa-öbölben fekvő országnak, hogy megtarthassa a rendezvényt. Kezdve azzal, hogy szinte a semmiből infrastruktúrát kellett építenie, nem csak a sport területén, hanem közlekedésben is. Katar nagyon sok mindenben úttörőnek számít, ilyen kis lélekszámú országban (3 millió lakos) még nem rendezték világbajnokságot, ahogy a térségben sem, nem is szólva arról, hogy naptárilag ilyen későn sem. Mindennek megvan az oka, és mindennek a mozgatórugója, amivel ezt el lehetett érni, a pénz. Ebből Katarban van ,,dögivel”. A függetlenségét 1971-ben kikiáltó ország a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgázkészletével rendelkezik. Ennek a kitermeléséhez nagyszámú külföldi munkavállalót alkalmaz, és ugyanígy tett az építőiparában is, a labdarúgó vb infrastruktúrájának kialakítása során. Ám ez utóbbi miatt, a rossz munkakörülményekért, alacsony béren foglalkoztatott vendégmunkásokért, a halálos munkahelyi balesetekért hiába állították a támadások kereszttüzébe Katart, ,,kivédekezték” ezt is. A legnagyobb nyomás azonban nem emiatt érte őket. A rendezési jog elnyerésénél sokak szerint a pénz játszott szerepet, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség két alelnöke, illetve a szervezet végrehajtó bizottságának néhány tagja a korrupció gyanúját 2015 júniusában rendőrségi kihallgatásokon igyekezett cáfolni. Ám Katar minden nehézség ellenére megtarthatta a rendezés jogát. A sportesemény szervezése mögött az állam áll, a labdarúgó világbajnokság az ország imázsának építését szolgálja.

Most még 32

A tervek szerint a mostani világbajnokság az utolsó olyan torna, amelyen 32 csapat versenyez, ugyanis a következő megméretésen, 2026-ban, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a házigazdája, összesen 48 válogatott vehet majd részt. Ez előre vetíti, hogy az európai kontinensről a jelenlegi 13-nál több ország juthat majd ki, illetve más térségekből is ,,hígítják” majd a mezőnyt, és a 211 országot soraiban tudó Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szinte minden negyedik tagja jelen majd a következő megméretésen.

Az idei vb-n összesen 64 meccset rendeznek, és a csoportmeccsek során aligha lesznek friss csapatok, ugyanis nagyon sok válogatottnak a játékosai európai klubokban futballoznak, és ezen elkötelezettségükben, két héttel ezelőtt még bajnokit kellett játszaniuk.

276, 376

A katari vb-n a legjobb nyolc közé a fogadóirodák hat európai válogatott (Franciaország, Anglia, Spanyolország, Németország, Hollandia, Portugália) mellett két dél-amerikait várnak (Brazília, Argentína). A nyitómeccs két szereplője közül Ecuadort jegyzik magasabban, az egyik népszerű fogadási irodánál a vb-győzelmükre ,,pakolók” 276-szoros pénzt kapnának, a Katar végső sikerére tevők pedig kerek százassal többet, 376-szorosat. Valószínűleg a katariak számára nem az lesz a nyerő üzlet az idei világbajnokságon, hogy válogatottjuk végső győzelmére fogadnak.