"Mivel a nagyapám nagy futball drukker volt és mindig nézte a meccset, ezért tisztában vagyok a játék szabályaival - mondta el Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) elnöke. - Kedvelem a dél-amerikai és a jó európai focisták szép játékát, de nincs olyan csapat, amelyiknek különösebben drukkolnék most a világbajnokságon, mert nem vagyok foci rajongó. Olyankor tudok csak választani, amikor a magyar válogatott is játszik. Viszont, ha éppen TV-t nézek és valami jó tétmeccset látok, akkor ott ragadok. Sőt néha még felvételről is visszatekintem, ha éppen nem értem rá."

"Remélem most is sok gravitációt meghazudtoló felvételt fogunk látni. Minden tiszteletem az élsportolóké, hogy a teljes életüket ennek áldozzák. A futball ráadásul olyan sportág, ami több nehéz körülmények között élő fiatalt emelt már ki a szegénységből. Ha esetükben találkozik a tehetség és a siker, akkor gyönyörű perceket tudnak okozni emberek millióinak. Nyáron például mindig jó hangulatú közösségi esemény, amikor az óriáskivetítők előtt gyűlnek össze szurkolni, akár egy helyi DVTK-mérkőzés alkalmával. Annál is inkább, mert a diósgyőri csapat a MÁSA támogatója. Ezért a katari világbajnokságért pedig nagyon sok ember hatalmas áldozatokat hozott, úgyhogy emiatt is különleges."