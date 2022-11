Ronaldo és csapattársai mellett Ghána, Uruguay és Dél-Korea küzd a kvartett első két helyének a megszerzéséért. A kétszeres vb-győztes Uruguay a második legmagasabban rangsorolt csapat a csoportban, akik remélik, hogy megismételhetik a 2018-as sikerüket, amelynek során a negyeddöntőig jutottak, és Oroszországban a későbbi győztes, Franciaország állította meg őket. Ghána, az afrikai nagyhatalom, Nigéria legyőzésével kvalifikálta magát. Dél-Korea – soraiban Son Heung-minnel, a remek támadóval – megpróbálja elbizonytalanítani az esélyesebbnek tartott ellenfeleit, és meglepetést okozna, ahogy azt 2018-ban, Oroszországban tette, Németország legyőzésével.

A H-csoport csapatai

Dél-Korea

Dél-Korea 1986-tól folyamatosan jelen van a világbajnokságon. A mostani tornára annak köszönhetően jutott ki, hogy a második helyen végzett az ázsiai három fordulós selejtező sorozatban, és csak akkor kaptak ki, amikor már biztos volt a vb-részvételük. Ezt megelőzően öt meccses győzelmi szériát produkáltak, és a vb-n is hasonló lendületben reménykednek, ahol – 2010 után – ismét a csoportkörből való továbbjutást kívánják elérni. Son Heung-min Dél-Korea legnevesebb játékosa, a Tottenham támadójától termékeny gólszerzését várnak Katarban is. A szintén Angliában, a Wolverhamptonban játszó Hwang Hee-chan szintén fontos szereplője az ázsiai tigrisek együttesének. Dél-Korea legjobb vb-szereplése 2002-ben volt, amikor hazai pályán bejutottak az elődöntőbe, ehhez hasonló menetelés – most is – óriási meglepetésnek számítana.

FIFA világranglista helyezés: 28.

Regionális helyezés: 3. (Ázsia)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 10 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Ázsia, a harmadik forduló A-csoportjának második helyezettje (7 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség)

Szövetségi kapitány: Paulo Bento (Portugália), 2018. augusztus

Kulcsjátékosok: Son Heung-min (Tottenham, Anglia), Hwang Hee-chan (Wolverhampton, Anglia), Kim Min-jae (Napoli, Olaszország)

Ghána

Ghána a selejtezőkörben tett bátor játékának köszönhetően lesz jelen Katarban. Azok után, hogy a 2018-as torna kihagyását követően, az afrikai rájátszásban idegenben szerzett góllal felülmúlta Nigériát. A Fekete Csillagok 2010-ben olyan közel jártak a világbajnokság elődöntőjéhez, hogy a negyeddöntőben csak tizenegyesekkel kaptak ki Uruguaytól. Annak ellenére, hogy a 2010-es és 2014-es kiíráshoz képest nincs annyi nagy név a mostani csapatban, olyan játékosok, mint az Arsenal középpályása, Thomas Partey és az Ajax fiatal tehetsége, Mohammed Kudus felemelkedhetnek, és betolhatják a csapatot a csoportkörre. Az elszántság és a harcosság két olyan tulajdonság, amely beleivódott ennek a ghánai csapatnak a szöveteibe. A csapat 2021-ben, tíz meccséből mindössze kettőt veszített el, de az idén gyengén szerepelt az Afrika-kupán – győzelem nélkül zárt a csoportkörben – ami felfokozott bizonyítási vágyat hozhat azzal kapcsolatban, hogy megmutassák, ettől többre képesek.

FIFA világranglista helyezés: 61.

Regionális helyezés: 11. (Afrika)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 4 (Brazília, 2014)

Kvalifikáció: Afrika harmadik fordulójának egyik győztese (az összesítésben 1-1-gyel, idegenben szerzett góllal búcsúztatta Nigériát)

Szövetségi kapitány: Otto Addo (Németország), 2022. január

Kulcsjátékosok: Thomas Partey (Arsenal, Anglia), Mohammed Kudus (Ajax, Hollandia), Jordan Ayew (Crystal Palace, Anglia)

Portugália

Portugáliának, ahogy az várható volt, a pótselejtező során sikerült kvalifikálnia magát a 2022-es vb-re, így nyolcadszor, zsinórban hatodik alkalommal szerepelhet a döntőben. Annak ellenére, hogy kétszeres Európa-bajnokok, a vb-n még nem szereztek érmet, mindössze egyszer jutottak be a legjobb négy közé (2006-ban). Minden valószínűség szerint a mostani lesz Cristiano Ronaldo utolsó fellépése a világbajnokságon. Minden szempár a 37 éves gyöngyszemre fókuszál, ő lesz a kulcsjátékos Katarban. A szupersztár nagyon szeretné megszerezni az első csapat világbajnoki aranyát, mert ez még hiányzik a több szekrényt megtöltő, gazdag trófea gyűjteményből. Manchester United-beli csapattársa, Bruno Fernandes szintén kulcsszereplő lehet a luzitánoknál. Minőségi támadóik ellenére Portugália a védekezésben volt a legmeggyőzőbb a vb-kvalifikációban, tíz meccsen mindössze egyszer szenvedtek vereséget a selejtezőben, és csak 7 gólt kaptak.

FIFA világranglista helyezés: 9.

Regionális helyezés: 7. (Európa)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 7 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Európa, pótseljetező ág győztes (Törökország ellen 3-1, Észak-Macedónia ellen 2-0)

Szövetségi kapitány: Fernando Santos (Portugália), 2014. szeptember

Kulcsjátékosok: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Anglia), Bruno Fernandes (Manchester United, Anglia), Joao Cancelo (Manchester City, Anglia)

Uruguay

Bár Uruguay csapata sokat ígérő válogatott, az utóbbi időkben nem voltak kirobbanó eredményeik, tavaly a Copa America negyeddöntőjében estek ki, pedig ennél sokkal többet reméltek. Uruguay a 2018-as vb-n a nyolc közé jutott, és az egyenes kieséses szakaszban, a negyeddöntőben, a későbbi győztes, Franciaország búcsúztatta. A dél-amerikaiak folyamatosan olyan játékosokat ,,termelnek ki”, akik képesek egyéni brillírozásra, és ez várhatóan Katarban sem lesz másként. A Liverpool támadója, Darwin Nunez, valamint a veteránok, Edinson Cavani és Luis Suarez pályafutásuk ellentétes végén állnak, de mindannyian képesek komoly veszélyt okozni az ellenfél kapuja előtt. Az továbbra is kérdés, hogyan lehet őket kordában tartani, illetve az is nagy kérdőjel, hogy a remek védő, Diego Godin, aki sérülése miatt az utóbbi időben több meccset is kihagyni kényszerült, bevethető állapotban lesz-e, és ha igen, akkor milyen formát mutat.

FIFA világranglista helyezés: 14.

Regionális helyezés: 3. (Dél-Amerika)

Világbajnoki címek: 2

Világbajnoki részvétel (utolsó): 14 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Dél-Amerika, csoport harmadik hely (8 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség)

Szövetségi kapitány: Diego Alonso (Uruguay), 2021. december

Kulcsjátékosok: Darwin Nunez (Liverpool, Anglia), Luis Suarez (Nacional, Uruguay), Diego Godin (Velez Sarsfield, Argentína)