Neymar Brazíliája nagyon szeretne továbbjutni a kieséses szakaszba, de úgy tűnik, hogy a két európai gárda alaposan meg fogja szorongatni őket, akik közül a dél-szláv válogatott Portugáliát, az ,,órások” pedig Olaszországot előzték meg a csoport kvalifikációban. Kamerun tapasztalatot és energiát hoz majd az Algéria elleni rájátszást követően. Brazília a csoport favoritja, a másik három csapat pedig előreláthatólag a második helyért, a kieséses szakaszba jutásért küzd majd.

A G-csoport csapatai

Brazília

Brazília nélkül minden más lenne a világbajnokságon, de a Selecao most is jelen van. A céljuk az, hogy véget vessenek a két évtizedes európai dominanciának, hogy a 2002-es ötödik sikerük után visszerezzék a trónt. Argentína ugyan legyőzte régi riválisát a tavalyi Copa America döntőben, de sokak számára még mindig úgy tűnik, hogy Brazília az a csapat, amely a visszaállíthatja a dél-amerikai hegemóniát a világbajnokságon. Az argentin Angel Di Maria egyetlen találata jelentette Brazília egyetlen vereségét 2021-ben, a Copa fináléjában – ez volt az tavalyi évben kapott öt góljuk közül az egyik. A vb-győzelmi reményeik megvannak, a támadójátékuk hatékonyságát Neymar mellett a Real Madrid üdvöskéje, Vinicius Jr. segíti.

FIFA világranglista helyezés: 1.

Regionális rangsor: 1. (Dél-Amerika)

Világbajnoki címek: 5

Világbajnoki részvétel (utolsó): 21 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Dél-Amerika, csoport győztes (14 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség)

Szövetségi kapitány: Tite (Brazília), 2016. június

Kulcsjátékosok: Neymar (Paris Saint-Germain, Franciaország), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Franciaország), Vinicius Jr. (Real Madrid, Spanyolország)

Kamerun

A vb-veteránnak számító Kamerun 2014 után az idén könyvelhette el visszatérését, azt követően, hogy március végén drámai csatában jobbnak bizonyult Algériánál. A ,,szelídíthetetlen oroszlánok” nyolcadik alkalommal lépnek pályára világbajnokságon, és számos jól bevált játékost hívtak be a keretükbe, akik kulcsfontosságú szerepet játszhatnak Katarban. Vincent Aboubakar csapatkapitány nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékos, akitől azt várják, hogy húzó ember legyen. Kamerun legjobb szereplése a vb-n, az 1990-es olaszországi torna volt, amikor a negyeddöntőben Anglia ellen búcsúztak. A oroszlánok karizmatikus edzője, Rigobert Song – aki négyszer lépett pályára a világbajnokságon – úgy véli, hogy csapatának esélye van a továbbjutásra a csoportból, azok után, hogy az Afrika-kupán a harmadik helyen végeztek.

FIFA világranglista helyezés: 43.

Regionális helyezés: 7. (Afrika)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 7 (Brazília, 2014)

Kvalifikáció: Afrika harmadik fordulójának egyik győztese (az összesítésben 2-2-vel, idegenben szerzett több góllal búcsúztatta Algériát)

Szövetségi kapitány: Rigobert Song (Kamerun), 2022. február

Kulcsjátékosok: Vincent Aboubakar (Al Nassr, Szaúd-Arábia), Andre Onana (Ajax, Hollandia), Karl Toko Ejambi (Lyon, Franciaország)

Svájc

Svájc a világbajnoki selejtezőt lendületesen fejezte be, tavaly novemberben hazai pályán 4-0-ra legyőzte Bulgáriát, ezzel is megerősítve a C-csoport élén az első helyét, mivel automatikusan helyet kapott Katarban. A selejtező során veretlen, mindössze két gólt kapott, Murat Yakin csapatát komolyan kell venni, már csak azért is, mert a védelmük nagyon jól összeépítettnek tűnik. A korábbi Liverpool és Bayern München játékos, Xherdan Shaqiri – aki immár a Chicago Fire-rel az MLS-ben játszik – továbbra is éke a válogatottnak, és a hamarosan 31 éves játékostól sokat várnak ezen a tornán. A Manchester City új szerzeménye, a belső védő Manuel Akanji szintén fókuszba kerülhet, akinek olyan társa van hátul, mint a Newcastle United kimagasló labdarúgója, Fabian Schar.

FIFA világranglista helyezés: 15.

Regionális helyezés: 11. (Európa)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 11 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Európa, C csoport győztes (5 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin (Svájc), 2021. augusztus

Kulcsjátékosok: Granit Xhaka (Arsenal, Anglia), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire, Egyesült Államok), Manuel Akanji (Manchester City, Anglia)

Szerbia

Szerbia nem jutott ki a 2020-as Európa-bajnokságra, de biztosította a helyét a 2022-es katari világbajnokságon azzal, hogy veretlenül végzett az élen egy nehéz selejtezőcsoportban, amelyben Portugália is szerepelt. A tavaly novemberi Cristiano Ronaldo és társasága elleni, a hajrában elért, a 90. percben szerzett győztes góllal a balkáni ország automatikusan helyet kapott a mezőnyben. A tapasztalt csapatkapitány, Dusan Tadic kreativitása és gólérzéke valószínűleg sok problémát okoz majd a csoportellenfeleinek, míg a Fulham erőssége, Aleksandar Mitrovic és a Fiorentina játékosa, Luka Jovic erős támadó potenciált jelent. Ha jó összhangra lesznek képesek, sokakat meglephetnek.

FIFA világranglista helyezés: 21.

Regionális helyezés: 13. (Európa)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 12 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Európa, A-csoport győztese (6 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség)

Szövetségi kapitány: Dragan Stojkovic (Szerbia), 2021. március

Kulcsjátékosok: Dusan Tadic (Ajax, Hollandia), Aleksandar Mitrovic (Fulham, Anglia), Luka Jovic (Fiorentina, Olaszország)