A Katarban zajló labdarúgó világbajnokság keddi játéknapjának első meccse a C-csoport első találkozója volt. Az első félidőben semmi jele nem volt annak, hogy a csoport favorit, a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína ne oldaná meg a kötelező feladatot, Szaúd-Arábia legyőzését. Ugyanis a dél-amerikai válogatott legnagyobb csillagának, Messinek, 11-esből szerzett góljával már a 10. percben vezetést szereztek, és ezt követően is uralták a meccset az első játékrészben. Viszont a második félidő elején két váratlan esemény is történt: előbb egyenlítettek a szaúdiak, majd egy szép góllal a vezetést is megszerezték, az 53. percben. Ezt követően mindent megtett Argentína, hogy elkerülje a vereséget, de a lelkesen és hősiesen védekező ázsiai együttessel szemben semmi nem sikerült nekik, illetve az újabb gólszerzés nem jött össze. Szaúd-Arábia óriási meglepetése legyőzte Argentínát.

C-csoport, 1. forduló

Argentína – Szaúd-Arábia 1-2 (1-0)

Loszail, 88 012 néző. V.: Vincic (szlovén).

Argentína: Martínez – Molina, Romero (Lisandro Martínez, 59.), Otamendi, Tagliafico (Acuna, 71.) – De Paul, Paredes (Fernandez, 59.) – Di María, Messi, A. Gomez (Alvarez, 59.) – Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Szaúd-Arábia: al-Owais – Abdulhamid, al-Tambakti, al-Bulayhi, al-Shahrani (al-Burayk, 92.) – al-Malki, Kanno, al-Faraj (al-Abid, 45+4., al-Amri, 89.) – al-Dawsari, al-Brikan (Asiri, 89.), al-Shehri (al-Ghannam, 78.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

G.: Messi (10. – 11-esből), ill. al-Shehri (48.), Al-Dawsari (53.).