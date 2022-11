Miközben sorra ismerhetjük meg a labdarúgó-világbajnokság csapatait, a torna legnagyobb sztárjait, szólni kell azokról is, akik abban bíznak, hogy ők nem lesznek főszereplők. Katarban 36 játékvezető dirigál majd, és a vb-történelemben most először nők is fújják a sípot, rögtön hárman is.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már májusban bejelentette, hogy a világbajnokságra 36 játékvezetőt, 69 asszisztenst és 24 videóbírót választottak ki; az elmúlt években a FIFA-tornákon, valamint más nemzetközi és hazájukban nyújtott teljesítményük alapján.