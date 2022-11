Labdarúgás. Eljött annak is az ideje, hogy az ötszörös világbajnok Brazília pályára lépjen a katari labdarúgó világbajnokságon, az 1. forduló utolsó meccsén, a G-csoportban, Szerbia ellen. A Selecao már az első félidőben is jobban futballozott ellenfelénél, ám igyekezetüket ekkoriban még nem koronázta siker. A szünet után fokozták a nyomást a brazilok, a 60. percben előbb egy kapufával jelezték győzelmi igényüket, néhány másodperccel később Richarlison azonban már megzörgette a hálót, egy kipattanó labdát értékesített. Bő tíz perccel később lőtt egy másikat is, egy élményszámba menő gólt, amivel tulajdonképpen eldöntötte a meccset. Ezután a dél-amerikaiknak volt még egy kapufájuk, és számtalan helyzetük, de újabb találatot már nem tudtak bevenni. A meccs egyik érdekessége az volt, hogy a szerbek nem lőttek kapura...

G-csoport, 1. forduló

Brazília – Szerbia 2-0 (0-0)

Loszail, 88 103 néző. V.: Faghani (iráni).

Brazília: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Casemiro, Lucas Paquetá (Fred, 75.) – Raphinha (Martinelli, 87.), Neymar (Antony, 79.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 75.) – Richarlison (Gabriel Jesus, 79.). Szövetségi kapitány: Tite.

Szerbia: V. Milinkovic-Savic – Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic (Radonjic, 57.), S. Milinkovic-Savic, Gudelj (Ilic, 57.), Lukic (Lazovic, 66.), Mladenovic (Vlahovic, 66.) – Tadic – Mitrovic (Maksimovic, 83.). Szövetségi kapitány: Dragan Stojkovic.

Gólszerző: Richarlison (62., 73.).