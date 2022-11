A brazilok orvosi stábja most jelentette be, hogy Neymarnak és Danilónak is a szalagjai sérültek meg a szerbek ellen 2-0-ra megnyert csütörtök esti összecsapáson, így biztosan nem léphetnek pályára hétfőn Svájc és jövő pénteken Kamerun ellen a katari vb csoportkörében.

A szerbek elleni összecsapáson Neymart a 80. percben le kellett cserélni bokasérülés miatt, míg Danilo - aki szintén a bokáját fájlalja - végig játszotta a találkozót.