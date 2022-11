Labdarúgás. A labdarúgó világbajnokság szerdai napjának második meccsén Németország válogatottja Japán ellen lépett pályára, az F-csoportban. A mérkőzés sokáig az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult, a Nationalelf, ha 11-esből is, de vezetést szerzett az első játékrészben, Gündogan találatával. A második félidő első felében több nagy helyzete is volt a német csapatnak, de nem sikerült megduplázniuk az előnyt, ebben elsősorban Gonda jó védései akadályozták meg őket. A 75. percben némileg váratlanul egyenlített a japán együttes, majd jött az újabb meglepetés, a 83. percben a vezetést is átvették! Mindkét találatot cserék szerezték, az elsőt Doan, a másodikat Asano. A végjátékban a német válogatott óriási nyomást helyezett ellenfelére, de kamikazék országa hősiesen védekezett, és kapitális bravúrt ért el.





E-csoport, 1. forduló

Németország – Japán 1-2 (1-0)

al-Rajján, 42 608 néző. V.: Barton (salvadori).

Németország: Neuer – Rüdiger, Raum, Süle, Schlotterbeck – Müller (Hofmann, 67.), Kimmich, Musiala (Götze, 79.), Gündogan (Goretzka, 67.), Gnabry (Moukoko, 90.) – Havertz (Füllkurg, 79.). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick.

Japán: Gonda – Itakura, Nagatomo (Mitoma, 57.), Sakai (Minamino, 75.), Yoshida – Endo, Kubo (Tomiyasu, 46.), Ito, Kamada, Tanaka (Doan, 77.) – Maeda (Asano, 57.). Szövetségi kapitány: Moriyasu Hadjime.

Gólszerző: Gündogan (33. – 11-esből), ill. Doan (75.), Asano (83.).