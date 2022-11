– Kevés tehetséggel megáldott, de lelkes futballpalánta voltam, jellemzően nem miattam jártak ki a meccsekre, de nagyon szeretem focizni – mondja a futballal kapcsolatos múltjáról Bécó.

– 1966-tól ez már a 25-ik VB-m lesz, amit végigkövetek majd a televízióban. Nagyon kevés mérkőzés maradt ki, ugyanis nagy focibarát vagyok. Hetek óta készülők a világbajnokságra, egyeztettek a családdal, hogyan valósítsuk meg, hogy azért lássanak is néha a meccsek közben. Nagyon készülök, rá, minden meccset azért nem fogok tudni megnézni, de amit csak tudok igen, a többinek pedig az összefoglalóját – meséli.

Amikor arról kérdezzük, hogy melyik csapatnak drukkol nem okoz meglepetést, hogy mit válaszol. Bécónak ugyanis mindkét lánya Mexikóban él a családjával, ahol néhány éve sikerült neki is a párjával néhány hangulatos napot eltölteni, sőt egy koncertet is adott az ottani közönségnek.

– A kedvencem Mexikó, nem is lehet más. A családi vonatkozás mellett más miatt is. 1970-ben volt Mexikóban világbajnokság, akkor volt Brazília a csúcson Pelével. A közvetítések során akkor kezdték a közönséget is mutatni és nagyon tetszett a mexikói népviselet, a sombrero-s csinos lányok. Az ottani nép nagyon szimpatikus a természetével, szabadságszeretetével – Magyarázza.

Azzal kapcsolatban, hogy ki nyerheti meg a katari világbajnokságot nincs határozott véleménye, viszont úgy gondolja, hogy nem az európai országoknak terem majd elsősorban babér.

– Tudom, hogy mindenki Brazíliát emlegeti favoritként, de nem olyan biztos ez, láttunk már meglepetést. A játszó focit szeretem, a Brazilokat elismerem, de tudjuk, hogy Messi és Ronaldó utolsó dobása ez a VB, az argentínok és portugálok pedig elég jók. Uruguay is titkos favorit lehet Cavanival. Nem európai dominanciát várok, sőt, talán a legjobb négy között egy csapat, ha bejut az öreg kontinensről szerintem. A német focit nem szeretem igazán, az angolok nem túl erősek, a hollandokat szerettem egy időben, de most ők sem elég jók. Hiányolom persze a magyar csapatot, akkor lenne az igazi, ha mi is kint lennénk.

Bécó azt is elárulta, hogy mexikói mezben és egy kis tequila kíséretében nézi majd meg a meccseket.