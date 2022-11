Az egész család focirajongó – fűszeres csirke és Argentína

Kolléganőnk, Bónusné Nánási Regina, a boon.hu vezető szerkesztője, családjával együtt valóban fociünnepként éli meg a világbajnokságot.

- Nálunk az egész család hatalmas focirajongó, és mi nagyon készülünk minden focieseményre, a világbajnokságra különösen! - monda Regina.

- Mindig azt az ételt főzzük meg, amelyik országnak szurkolunk. Először például arab fűszeres csirke készül majd a Katar – Ekvádor meccs előtt, természetesen ott a katari csapatnak szól majd a buzdításunk. A lányokat is „megfertőztük” már a foci szeretetével, és természetesen beszereztük már a szükséges szurkolói pólókat is.

Arra a kérdésre, hogy ki nyeri vb-t egyértelmű választ adott Regina: Egységes az álláspont, Argentínának szurkolunk!

A jó focinak szurkol

Pásztor Attila kollégánk a magyar válogatottnak szurkolna legszívesebben, de ezt az esélyt nem kaptuk meg a forgandó sportszerencsétől.

- Természetesen mint egykori sportújságíró, minden olyan mérkőzést megnézek majd a televízióban, amit csak lehet. Nagyképernyőn szeretem követni ilyenkor az eseményeket – tette hozzá a szerkesztő.

- Nyilván a magyar válogatottnak szurkolok teljes szívemmel, de mivel erre a vb-re sem jutottunk ki, így igazából a jó focinak szurkolok.

Pásztinak régebben is az angolok voltak a kedvencei, ha egy másik csapatot is meg kellene neveznie, de azt mondta, örülne annak is, ha európai csapaté lenne a végső győzelem.

- Természetesen ma is az angoloknak szorítok jobban, hiszen országukat is a foci hazájának szoktuk nevezni.

Akik folyton támadnak, és akik lenyűgözően látványosak

Horváth Imre kollégánk követi a foci világbajnokság eseményeit. Nem csak a csapatok eredményeit figyeli majd, mert szerinte sok izgalmat ígér az eltérő technikák összecsapása is a vb-n.

- Amíg a csoportmeccsek vannak, addig nem nézek meg minden mérkőzést, kapacitásom sem lenne rá, de amikor már az egyenes kiesési szakasz jön, akkor már igyekszem minden összecsapást nyomon követni. Elődöntőt vagy döntőt feltétlenül látnom kell – mondta Horváth Imre szerkesztő.

- Maga a foci és a világbajnokság is érdekel. Kíváncsi vagyok rá abból a szempontból is, hogy melyik csapat hol tart. Erre a vb-re azonban nincs kifejezett favoritom. Ezzel most úgy vagyok, hogy csak élvezni szeretném a mérkőzéseket. Természetesen lehet, hogy menet közben lesz egy olyan csapat, aki valamiért szimpatikus lesz – árulta el a szerkesztő.

Horváth Imre szerint a vb-n az a különösen érdekes, hogy itt egymástól merőben eltérő taktikával játszó csapatok szoktak találkozni. - Nagyon érdekes az, amikor egy európai, pressziós, letámadós futballt játszó csapat összetalálkozik egy kifejezetten technikás, látványos focit játszó együttessel. Ebben az az érdekes, hogy a két különböző technika közül vajon melyik győzedelmeskedik. Ilyen szemmel is nézem a mérkőzéseket. Én egyébként mindkettőt szeretem: a németes, letámadós játékot is, de egy Brazília, vagy egy Argentina által képviselt sarokcseles, sokpasszos játék nagyon látványos, így az ember azt is szíves nézi.

Világbajnokok döntőznek majd

Kisgyerekkora óta a németek szurkol kollégánk, Szaniszló Bálint. Persze csak akkor, ha nincsenek ott a magyarok.

Nehéz dolog lesz szerinte a német győzelem, arra tippel, hogy Németország és Argentína összecsapása lesz a döntőmérkőzés.

A meccsek kezdési ideje a munkája miatt gyakran feladja majd a leckét Szaniszló Bálintnak. - Hogy melyiket nézem élőben, az sokszor a kezdési időn is múlik majd, gyakran ezekben az időpontokban ugyanis dolgozni fogok. Az este 8-kor kezdődő meccseket azonban biztosan követem.

Az Észak-Magyarország szerkesztőségben külön játékkal is szórakoztatják magukat a sporthoz értő és a sportot szerető munkatársak. - Nálunk már ez hagyomány, ugyanis több világverseny és Európa-bajnokság óta tippelő játékot játszunk a szerkesztőségben. Most 14-en vagyunk benne, és az a feladat, hogy eltaláljuk, hogy egy-egy mérkőzés kinek a győzelmével ér véget, illetve döntetlen lesz-e. Aki a legtöbb meccs eredményét eltalálja, az kap egy díjat, nálunk ő lesz a világbajnoki legjobb tippelő – ismertette Szaniszló Bálint szerkesztő.