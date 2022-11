Labdarúgás. A labdarúgó világbajnokság pénteki harmadik meccsén, az A-csoport 2. fordulójában lejátszott találkozón két olyan csapat találkozott, amelyik az első körben egyaránt nyerni tudott. A meccs elején úgy tűnt, hogy Hollandia lerendezi Ecuadort, mert már a mérkőzés elején gólt szerzett. Ám ezt követően eltűnt a narancs mezes együttes, az ellenfél kapuja elől mindenképpen. A dél-amerikai gárda már az első félidőben is közel állt az egyenlítéshez, és ezt fordulás után, a második játékrész elején sikerült elérniük. Ki más szerezhette volna a góljukat, mint E. Valencia, aki az eddigi találataikat is összehozta. Ecuadornak ezután még volt egy kapufája is, ám hiába lőttek jóval többet kapura, be kellett érniük a döntetlennel, aminek legfeljebb a hollandok örülhetnek.



A-csoport, 2. forduló

Hollandia–Ecuador 1-1 (1-0)

al-Rajján, 44 833 néző. V.: Gorbal (algériai).

Hollandia: Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, Koopmeiners (De Roon, 79.), F. de Jong, Blind – Gakpo (Weighorst, 79.), Klaassen (Berghuis, 69.), Bergwijn (Depay, 46.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Ecuador: Galíndez – Angelo Preciado, Porozo, F. Torres, Hincapié, Estupinán – Plata (Ibarra, 90.), J. Méndez, Caicedo, E. Valencia (Rodriguez, 90.) – Estrada (Sarmiento, 74.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

Gólszerző: Gakpo (6.), ill. E. Valencia (49.).

A csoport állása: 1-2. Ecuador és Hollandia 4-4 pont, 3. Szenegál 3 pont, 4. Katar 0 pont.