A végjáték következik az idei, németországi kontinenstornán, amelyet természetesen követ(ett) a DVTK Vénusz élvonalbeli futsal csapatának játékosa, Kovács Aliz is. A 26-szoros válogatott előljáróban a magyar csapatról ejtett néhány mondatot.

– Nem én vagyok az első, aki azt mondja, hogy reális végeredmény született a csoportunkban – kezdte. – A Svájc elleni mérkőzést elrontottuk, de azért láttuk, hogy milyen erősségű a helvét csapat. Akár még harmadikként is tovább lehetett volna lépni, ám ez végül nem sikerült. Úgy láttam, érzékeltem, hogy elég nagy volt a várakozás a válogatottal szemben, talán túlzott is, nem állítom, mert nem tudom, de az is elképzelhető, hogy páran erre ,,rágörcsöltek". Persze voltak jó meccseink, jó eredményeink előzőleg, de azért az Eb más, mindenki felszívja magát. Most, a négy elődöntős gárda kivételével mindenki elment pihenni, a szünet nem túl hosszú, mert lassacskán mindenhol beindul a bajnoki küzdelem. Egyébként a játékosok fáradtsága tükröződött jó pár meccsen, amelyek emiatt sem voltak annyira élvezetesek. A nagy tornákon sokszor érzékelhető a kizsigereltség, főleg azoknál a futballistáknál, aki folyamatosan terheltek magas szinten a bajnokságukban, netán a kupában, valamint a nemzetközi sorozatban is. Egy válogatottnál sok-sok ilyen-olyan szakember foglalkozik a labdarúgókkal, próbálják őket frissíteni, de azért csak benne vannak a lábakban a mérkőzések, teljesen normális, hogy nem lehet mindig ugyanolyan magas szinten játszani.

Dobogott a szíve

További két kérdést is feltettünk az élvonalbeli futsalosnak: az egyik, hogy miként érez egy játékos válogatott mezben, és hogy mi dönt abban, hogy egy csata győzelemmel, vagy vereséggel ér véget.

– Egy országot képviselni teljes más, mint a klubcsapatodat – hangsúlyozta. – Nyílván az előbbinek nagyobb a súlya, hiszen azt a meccset adott esetben százezrek, netán milliók is követik, sőt, egy Európa-bajnoki mérkőzést szinte a világ minden táján közvetítenek. Ilyenkor az ember próbál csak a feladatára koncentrálni, megpróbálni kizárni a külső körülményeket, hogy adott esetben mennyien vannak a stadionban. Egy pályafutást is befolyásolhat egy kilencven perc, hogy milyen vélemények lesznek a játékosról. Profi szinten már mindezekre felkészítik a labdarúgókat, pszichológusok és egyéb szakemberek is foglalkoznak velük, különböző reakciót ad egy sokszoros válogatott, illetve egy pályafutása elején járó játékos. Jómagam 30 éve focizok, az első futsal-válogatott találkozóm előtt bennem is volt jókora izgalom, dobogott a szívem rendesen. Aztán amikor elkezdődött a meccs, mindez nagyrészt elmúlt. A második felvetésre az a válaszom, hogy sokszor a szerencse dönti el egy mérkőzésnek a kimenetelét. Például az ukránoknak nem volt szerencséjük, mert 4 ponttal is kiestek. Az adott összecsapáson több olyan momentum is lehet, amelyek az egyik vagy a másik fél javára dönthetnek. Talán szintén jó példa ehhez a témához a mi idei bajnoki bronzcsatánk a Debreceni EAC-cal: az első mérkőzésen simán kikaptunk náluk, viszont a második felvonáson egy ki-ki mérkőzést tudtunk velük vívni. De igazából nem tudom, hogy ekkor miért voltunk sokkal jobbak, egyszerűen aznap csak jobban kijött a lépés nekünk, illetve felszabadultabban fociztunk.