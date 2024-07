A fanatikus futballszurkolók közül bizonyára többen is tudják, hogy a sportágban az átigazolási rekord is egy korábbi Barcelona-játékos nevéhez fűződik: Neymar 2017-ben 222 millió euróért igazolt a Barcából a PSG-hez – emlékeztet a Mandiner. Most ezen is túltett volna a Yamal-üzlet, amelyből azonban nem lett – és egyelőre úgy tűnik, nem is lesz – semmi.

Amúgy a mértékadó német Transfermarkt Yamal piaci árát most 90 millió euróra taksálja.