Felkészült masszőrök

Arról, hogy mennyire fontos a találkozó előtti gyúrás, az alábbiakat nyilatkozta Fister József.

– Ez a szakma is folyamatos fejlődött, fejlődik – nyilatkozta. – A profi szintet nem látom, de azt tudom, hogy mind a kluboknál, főleg az NB I-ben, és a válogatottak mellett nagyon felkészült masszőrök vannak. Nem egy, nem két masszőr dolgozik a játékosokkal, meg van osztva, hogy kinek mi a pontos feladata. Van, aki a mérkőzés előtt dolgozik, és az is meg van beszélve, hogy ki ül a kispadon. A labdarúgók között többfajta igény van, hogy ki, milyen jellegű masszást kér, melyik testrészét, akár olyan szintig, hogy a lábának melyik részét. A kapusok a vállukat, nyakukat szeretik ,,legyúratni" a meccs előtt, hogy minél előbb bemelegedjenek. A cél az, hogy pályán megtartott bemelegítéssel együtt a csapat tagjai elérjék a szükséges hőfokot, az izomzatuk maximálisan terhelhető legyen, hogy adott esetben már az ötödik másodpercben képesek legyenek egy sprintre. Varga Barnabás eseténél még előjött az a kérdés, hogy mikor szaladhat be a pályára a masszőr és az orvos. Mérlegelni nem szabad, a lényeg ugyanis az, hogy minél hamarabb a sérült játékos mellett ,,legyünk", távolról is más lehet egy sérülés, és közelről is, ha az ember odaér, és tisztában van azzal, hogy mit kell tenni. Egyszer megtörtént velem, hogy a Barcika gyúrójaként Szegeden berohantam a pályára, holott még a játékvezetőtől nem kaptam erre engedélyt. De mentem, mert úgy láttam, szükséges a gyors segítség a megsérült játékosunknak. Azt tudni kell, hogy az orvost, és a masszőrt nem állíthatja ki a játékvezető, mindkettejüknek ott kell lenniük a padon.

A ,,Ki nyeri az Eb-t?" kezdetű kérdésre az alábbiakat válaszolta Fister József.

– Az eddigiek után azt mondom, hogy a házigazda Németországot tartom esélyesnek a végső sikerre. Tehát ebben a pillanatban rájuk fogadnék. Szinte abban is biztos vagyok, hogy a legjobb négy között lesz egy meglepetés-válogatott is.