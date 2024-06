Eb 2024: így látta Fischer Csaba

Túl van második csoportmeccsén is a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon, és a svájciak után szerda este a házigazda németektől is vereséget szenvedett (0-2). Részben erről, részben pedig a kontinensviadal egyéb aspektusairól mondta el a véleményét Fischer Csaba, a vármegyei I. osztályú Miskolci VSC technikai vezetője, ifjúsági csapatának az edzője.

– A vártnál, valamint önmagához képest gyengébben szerepel eddig a csapat, az okokat kívülről nehéz megmondani – nyilatkozta a tréner. – Ennek kiderítése elsősorban a szövetségi kapitány dolga, aki az első, és a második mérkőzés után is elmondta a véleményét, és biztos, hogy a belső megbeszéléseken is ugyanígy tett, tesz. Több játékos meccshiánnyal küzd, és nem volt igazi vezéregyéniség. Szoboszlai tavaly ősszel a válogatottban és a Liverpoolban is kiemelkedőt nyújtott, ebben a fél évben azonban gyengébb formában van. Szerdán voltak olyan helyzetek, szituációk, amelyekből legalább a szépítés sikerülhetett volna, ami azért lényeges, mert az esetleges harmadik helynél a gólkülönbség is számíthat. Ez a német válogatott a korábbiakhoz képest sokkal szervezettebb, jobb játékosokból áll, látszódott a pályán, hogy mit akarnak, és érzésem szerint nem adtak ki magukból mindent. A másik szerdai csoportmeccs, a svájci-skót döntetlen lett, ami engem nem lepett meg, mert a skótok azért nem olyan rosszak, mint az első, németek elleni találkozójuk eredménye mutatta. Miután nekik is van sanszuk a továbbjutásra, mindent meg fognak tenni ennek érdekében, szóval nekünk még mindig javulnunk kell azért, hogy őket legyőzzük.

Van számos példa

A miskolci szakember – aki annak idején évekig dolgozott Diósgyőrben az 1983/1984-es születésű korosztállyal, többek között megfordult a kezei alatt Vanczák Vilmos, Pollák Zoltán, Sándor György – ezt követően elmondta a saját tippjét az elődöntőre, de mást is szóba hozott.

– A németeket, a franciákat, a spanyolokat, és az angolokat várom az elődöntőbe, az eddigi teljesítmények, és a papírforma alapján – mondta Fischer Csaba. – Persze még az Eb elején tartunk, könnyen lehet, hogy lesz egy olyan válogatott, amelyre most még nem gondolunk, és meglepetésre eljut akár a legjobb négyig is. Ez mindig, valamennyi ilyen tornán elképzelhető, és van erre számos példa a múltból. Az megállapítható eddig, hogy jó mérkőzések vannak, amelyek nem csak a szakemberek, a kívülállók számára is érdekesek, fogyaszthatóak. Mivel utánpótlás-nevelő edző vagyok, így elsősorban a fiatalokat favorizálom, őket kettőzött figyelemmel nézem: úgy látom, a spanyoloknál a még 16 éves barcelonai Lamine Yamal, illetve a törököknél Arda Güler személyében – ő 19 éves, és a Real Madrid focistája – új sztár születik.