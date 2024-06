Amikor az Eb-n a labdarúgó-válogatottunk Kölnben az első csoportmeccsén félidőben úgy állt 0–2-re a svájciak ellen, hogy már a 12. percben gólt kapott, és, ne szépítsük, kilátástalan játékot láthattunk tőle, Irapuato szörnyű rémképe villanhatott be. Az 1986-os, mexikói világbajnokságon – leírni is keserves, a legutóbbi vb-n, amelyre kijutottunk – az első csoportmeccsünkön félidőben 0–3 volt az állás a Szovjetunió ellen, a mieink csak lézengtek a pályán. Igaz, ott az ellenfél már a negyedik percben két góllal vezetett, a vége pedig 0–6 lett. A folytatásban 2–0-ra legyőztük a kanadaiakat, de a franciáktól 3–0-ra kikaptunk, és nem jutottuk tovább a csoportból.

A hasonlóság abban is megvan, hogy arra a vb-re nagy reményekkel utazott a csapat, s most az Eb-re Marco Rossi együttese is. A szövetségi kapitány egyenesen úgy fogalmazott, hogy főszereplők akarnak lenni, és ez akármit is jelentsen, azt a játékosok is kimondták:

a minimum, hogy a csoportból tovább kell jutniuk.

A válogatott saját maga tette magasra azzal a mércét, hogy ott volt a 2016-os, majd a legutóbbi, 2021-re csúszott kontinenstornán is, előbbin nyolcaddöntős volt, és kis híján utóbbin is. A „halálcsoportban”, a Puskás Arénában 1–1-et játszott a világbajnok franciákkal, majd Münchenben 2–2-t a németekkel úgy, hogy a 83. percben még 2–1-re vezetett. A 2022/23-as Nemzetek Ligájában az A ligában az angolokat oda-vissza verte (Wolverhamptonban 4–0-ra!), a németeket Lipcsében 1–0-ra; az Eb-selejtezőt pedig csoportelsőként abszolválta.

Oda jutottunk, hogy a szurkolók már egy Koszovó elleni felkészülési meccsre is 56 ezren mennek ki a Puskás Arénába, és tömegek keltek most útra az Eb-re is. A Szerencsejáték Zrt. kutatása során a torna várhatóan legjobb játékosának itthon a válaszadók közül a legtöbben Cristiano Ronaldót és Szoboszlai Dominikot jelölték meg, 28, illetve 26 százalékban. Ezt a hírt kétszer is el kellett olvasnunk, jól látunk-e, de ez is alátámasztja, hogy a szurkolóknak is milyen magasak az elvárásaik.

Azt nem mondhatjuk, hogy Svájc ellen ez tett béklyót a lábakra, az ellenfél szövetségi kapitánya túljárt Rossi eszén, s miután sikerült rendezni a sorokat, a szépítés után már az egyenlítésért támadott a csapat, és egy 93. percben kapott góllal veszítettünk 3–1-re.