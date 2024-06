Labdarúgás. A magyar válogatott, mint ismeretes, első csoportmeccsén Kölnben 3–1-re kikapott Svájctól, a látottak értékelésére a vármegyénkhez ezer szállal kötődő Nemzet Sportolóját kértük.

Korábban itt már írtunk az Eb-ről.

Európa-bajnokság Fotó: ROTH TAMAS GEZA

Foci, Európa-bajnokság, Németország: a pályán sem voltak



– Az első félidőben nagyon rosszul éreztem magam – kezdte a foci Eb-ről a miskolci születésű Jónyer István asztaliteniszező, aki a DVTK-ban kezdte hosszú és páratlanul sikeres pályafutását. – Nem láttam akaratot és elszántságot, ettől pedig még lehangolóbb volt, hogy a kulcsjátékosaink – gondolok Szoboszlaira és Sallaira – szinte a pályán sem voltak. Hozzájuk csatlakozott Lang, Orbán, Szalai, Fiola és Kerkez, ennyi betlizőt pedig nem tudtunk elviselni. Szombat óta keresem és kutatom a gyengélkedésünk okát, pláne annak fényében, hogy a felsoroltak a Puskás Arénában sok nagy feladatot megoldottak már, én is láttam őket és sokszor tapsoltam nekik. A gyenge ping-pongos eszemmel arra a következtetésre jutottam, hogy agyonnyomta a fiúkat a rájuk nehezedő felelősség. Mázsás súlyokat tett a vállaikra a teljes futballszerető közvélemény: a szakemberek és a laikusok, a média képviselői és a sportág vezetése. Mindenki azt várta, hogy fantasztikusan fognak játszani, de elsőre ez nem jött össze – ettől persze még magukra találhatnak és kiszínezhetik a „doxáék” elleni, fekete-fehér rajzukat. Még két meccsük van és nagy fordulat esetén lehet akár több is.

A hajdani négyszeres világbajnoktól arra is választ kértünk, hogy mit szól Marco Rossi gesztusához: az olasz nemzetiségű szövetségi kapitány az összecsapás után nem keresett bűnbakot, ugyanis kijelentette, hogy a kudarc első számú felelőse saját maga.

– Ez nem akármilyen tett volt a részéről – folytatta a legendás élsportoló, majd hozzátette: – Az más kérdés, hogy mondhatott-e ilyet, vagy sem, szerintem nem. A tréner valószínűleg arra a következtetésre jutott, hogy le kell vennie a felelősséget a gyerekekről, akik ennek következtében megszabadulnak a lelki tehertől és a folytatásban valós tudásuknak megfelelő produkcióval rukkolnak ki. A választ hamarosan megkapjuk.

Itt még többet megtudhat az Eb csapatairól.