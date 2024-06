Eb 2024: Így látta Dzurják József

Bő negyven éve, 1984 márciusában debütált a DVTK színeiben az NB I-ben, későbbi klubja, a Ferencváros ellen Dzurják József. A csatár kétszer volt NB II-es gólkirály Diósgyőrben, 1985-ben, és 1986-ban. 1995 tavaszán is focizott – kölcsönben – az Andrássy úton, ahol volt két alkalommal is másodedző, jelenleg pedig az FTC U10-es csapatának trénere.

– Tudtuk, hogy a csoportban a svájci, és a német válogatott is jobb nálunk, és hogy valamelyik ellen bravúr kell – kezdte az egykori kiváló támadó. – Az első mérkőzésen nem működött az, ami korábban igen, hogy csapatként jók voltunk, de a bemutatkozó meccsen – szerintem – néhányan túlpörögtek, hatvan percig Svájc lefocizott bennünket. Gulácsi tartotta mérkőzésben a válogatottat, nem igazán tudtuk felvinni a labdát. Az ellenfél maximálisan felkészült belőlünk, figyeltek Szoboszlaira, Sallaira, tisztában voltak azzal, hogy a többiek kevésbé veszélyesek. Más hadrendben játszottak a svájciak, mint amire számítottunk, és erre nem tudtunk reagálni, a labdákra is hamarabb értek oda. A középpályán állandóan fölényben voltak, márpedig ha ez történik, akkor nagyon nehéz helyzetet kialakítani. A németek az első találkozót biztosan nyerték, várható volt, hogy a hazai Eb-n csúcsformában lesznek. Nagy tempót diktáltak a skótok ellen, amiből a második félidőben, emberelőnyben kissé visszavettek. Az utóbbi időszakban jó a mérleg ellenük, de nagyon fel kell javulni egyéni-, és csapat szinten is, hogy bármiről, például a pontszerzésről beszélni lehessen. Azonban erre gól nélkül esély sem lesz.

Akár a portugálok is

A korábbi magyar és ciprusi bajnok azt is elmondta, mely válogatottakat várja a legjobb négy közé a kontinensviadalon.

– A start előtt nálam benne voltak ebben a körben a németek, a franciák, az angolok, és a spanyolok – árulta el Dzurják József. – Ugyan Mbappé orra eltört, kap egy maszkot, és biztos, hogy nem ezen fog múlni a teljesítménye. Az angolok már sokszor elcsúsztak valamin, emiatt elmaradt a ,,nagy eredmény", igaz, a legutóbbi Eb-n bejutottak a döntőbe. Náluk Bellingham igazi világklasszissá nőtte ki magát. Szeretem a portugálok játékát is, akár ők is okozhatnak meglepetést, és azt se felejtsük, hogy minden ilyen tornán van egy-két meglepetés csapat. Majd meglátjuk, ki lesz az, az biztos, hogy a szlovákok bravúrt értek el azzal, hogy a bombaerős belgákat meg tudták verni. Azt megjegyezném: nem biztos, hogy a labdarúgást, és ezen belül a támadó focit szolgálja az, hogy rengeteg esetet videóznak, és vonalakon, milimétereken megy a vita.