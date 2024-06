A Bilbao játékosa

A volt DVTK játékosnál rákérdeztünk Varga Barnabás sérülésére, hogy ez milyen taktikai variációt hozhat, illetve arra, hogy a magyar válogatotton kívül, mellett mit, kiket lát, látott esélyesnek, ,,új sztárnak".

– Nem volt szép az ő esete... – tette hozzá a 48-szoros válogatott Elek Ákos. – Az a tény, hogy kiesett, nagyban befolyásolja a továbbiakat, nehéz lesz a pótlása. Az sem lepne meg, ha a remélt nyolcaddöntőben tipikus 9-es játékos nélkül állnánk ki. A spanyoloknál volt arra példa világversenyen, hogy nem volt kimondott csatáruk, helyette több támadó középpályást ,,raktak fel" a pályára. Ha már szóba hoztam őket: jobban tetszenek, mint korábban. A labdabirtoklás mellett támadásban direktebbek, az első két meccs alapján ők mutatják a legjobb formát. Van két nagyon tehetséges fiatal szélsőjük, a barcelonai Lamine Yamal, illetve Nico Williams. Utóbbi az Athletic Bilbao játékosa, hazudnék, ha azt mondanám, hogy eddig sok Bilbao-mérkőzést láttam, de rögtön kitűnt, hogy milyen labdabiztos, agilis, mennyire jól támadja a védelmet. Akit még meg kell említeni, az a németeknél Jamal Musiala. Követem egy ideje a pályafutását, abszolút kezd beérni a válogatottba, amelynek a következő években is húzóembere lesz, holott még csak 21 éves. Aztán ide lehet sorolni az angol Jude Bellinghamet is, tehát felfedezhető az a tendencia, hogy a fiatalok már nem csak tehetségek a saját válogatottjukban, hanem főszereplők.

Némi nosztalgia

A sportigazgatóval némileg nosztalgiáztunk is, továbbá előre is próbáltunk tekinteni, a 2026-os világbajnokságra.

– A nyolc évvel ezelőtt szerepelt keretünkből most is ott van még a válogatottban, Németországban Gulácsi Péter, Dibusz Dénes, Fiola Attila, Lang Ádám, Kleinheisler László és Nagy Ádám is – sorolta Elek Ákos. – Az akkori szövetségi kapitány a 4-2-3-1-es formációban játszatta a csapatot, míg most öt védőzünk. Eltelt csaknem tíz év, az egy másik korszak volt, és persze másabb sok minden egyéb is. A mérkőzéseket a televízión keresztül nézve persze előjön némi nosztalgia, de olyan érzés már nincs, hogy ,,de jó lenne játszani", most már szimpla szurkoló vagyok. Két év múlva jön a világbajnokság, arról, hogy mennyi lehet a kijutási esély, beszéljünk a sorsolást követően. Hiába növelik a létszámot, és lesz már 48 csapatos, Európából nem lesz könnyebb kijutni. De úgy kell majd nekimennünk, hogy sikerüljön, hiszen akkor már 40 éve lesz, hogy nem jártunk vb-n.