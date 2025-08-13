1 órája
Mindenki Korát keresi
Kora gazdája segítséget kér. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) is megosztotta a felhívást.
Kétségbeesetten kért segítséget egy gazdi: 2025.08.12-én, a délelőtti órákban Miskolc-Görömbölyről, a Bacsinszky András utcáról eltűnt a Kora névre hallgató, ivartalan szuka, husky keverék kutya.
Emberekkel és gyerekekkel is nagyon barátságos, bújós.
Chip található a kutyában és nyakörvet visel.
Különleges ismertetőjele a felemás szeme.
Valószínű a görömbölyi pincesor, Tapolca vagy a görömbölyi telkek felé mehetett.
Aki látta, vagy tudomása van a kutya hollétéről, hívja a 30/5301615 vagy 30/6962657 telefonszámot.
