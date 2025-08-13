augusztus 13., szerda

2 órája

Kora gazdája segítséget kér. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) is megosztotta a felhívást.

Boon.hu
Mindenki Korát keresi

Kétségbeesetten kért segítséget egy gazdi: 2025.08.12-én, a délelőtti órákban Miskolc-Görömbölyről, a Bacsinszky András utcáról eltűnt a Kora névre hallgató, ivartalan szuka, husky keverék kutya.

Elveszett Kora, segítsen megtalálni!

Emberekkel és gyerekekkel is nagyon barátságos, bújós.

Chip található a kutyában és nyakörvet visel.

Különleges ismertetőjele a felemás szeme.

Valószínű a görömbölyi pincesor, Tapolca vagy a görömbölyi telkek felé mehetett. 

Aki látta, vagy tudomása van a kutya hollétéről, hívja a 30/5301615 vagy 30/6962657 telefonszámot.

 

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) is megosztotta a felhívást.

