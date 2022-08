Huszadik születésnapjára kapta a bálozást a miskolci lány - aki számára is meglepő módon –, elsőbálozóból első udvarhölgy lett hirtelen.

Zelana Zóra Miskolcon született, családja most is a borsodi megyeszékhelyen él, ő azonban bátyjával együtt jelenleg Budapesten lakik. Zóra ugyanis jogi tanulmányokat folytat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

És már indult is...

- Nem sokat készültem a bálra, mert főként a vizsgáimra koncentráltam - nyilatkozta portálunknak Zelana Zóra - Egy héttel a bál előtt szereztem magamnak ruhát, se sminkesem, se fodrászom nem volt. Csak hajat mostam, és én készítettem el a sminkemet is a szállodai szobánkban. Szempillaspirál, rúzs, minimális smink volt rajtam - tette hozzá.

Felejthetetlen este Füreden

- Nagyon élveztem az Anna-bált, sokat táncoltam, csodás volt a helyszín. Valójában eleinte nem foglalkoztam a bál szépe választással, csak utólag derül ki számomra, hogy mindez az este nagy eseménye. Aztán éjfél előtt odajött hozzám egy lány egy különleges lila virággal, s azt mondta, hogy bekerültem az első 15-be. Az nagyon nagy boldogságot okozott! Nagyon különleges volt. Aztán nagyon gyorsan elment az idő – idézte fel Zóra, akit nyaralás alatt értünk utol.

- Nem hittem volna, hogy ez ekkora port kavar, mindenki gratulál nekem, itt, a nyaralás alatt is folyton kapom az újságokat, hozzák, hogy itt is megjelent a képem, meg itt is – mondta nevetve Zelana Zóra.

Évszázadnyi beteljesülés

- Anyukámnak volt az álma, hogy elvigyen a bálra, korábban pedig a nagymamám szerette volna elvinni az édesanyámat Balatonfüredre, de sajnos azt már nem tudták megvalósítani. Édesanyám a 20. születésnapomra azonban ezt ajándékot adta nekem - nyilatkozta. Amikor kiderült, hogy első udvarhölgy lett, akkor édesanyja is meghatódott: - Teljesen odavolt, sírt is, és persze nagyon büszke volt rám.