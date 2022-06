A Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság folyamatosan gyűjti az adatokat arról, hogy mikor várható a kérészek tömeges rajzása, és természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és halászati őrökkel közösen ellenőrzi a kapitányság illetékességi területét - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kedden.

A tiszavirág (Palingenia longicauda) védett kérészfaj, a rovarok természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.

A közlemény szerint

ezek a kérészek már csak a Tiszán és egy-két mellékfolyóján, főként a Körösön lelhetők fel.

A természet védelméről szóló törvény kimondja: tilos a védett állatfajok elpusztítása, az élő és az elhullott egyedek gyűjtése is. A védett rovarok elpusztítója szabálysértést követ el, és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Természetkárosítást is elkövethet, aki a rovarok telepét károsítja meg vagy jelentős mennyiségű egyedet gyűjt. Felelnie kell annak is, aki a rajzásba kisgéphajóval belehajt és megzavarja, elpusztítja a kérészeket - írták.

A 8-12 centiméteres kérészfaj életének utolsó és legfontosabb napja a tiszavirágzás, azaz a kérészrajzás: három év lárvaállapot után kelnek ki a kérészek, szaporodnak, és utána szinte azonnal elpusztulnak. A kérészek általában június közepe táján indulnak rövid útjukra

- ismertették.

Borítókép: tiszavirágok esti násztánca a Tiszán, Nagykörű közelében 2017. június 18-án (MTI/Bugány János)