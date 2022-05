Suhajda Szilárd 7300 méteren éjszakázva lezárta az akklimatizáció szakaszát a Himalájában található Lhoce hegyén, így rövidesen megkezdheti a csúcsmászást - tájékoztatott a Magyar Lhoce Expedíció 2022.

Suhajda Szilárd idei célja - a 8516 méter magas Lhoce megmászása - része annak a hosszútávú projektnek, melynek során szeretné elérni a föld öt legmagasabb hegycsúcsát. A hegymászó április 6-án indult Budapestről, hogy a tavaszi himalájai szezonban a negyedik legmagasabb pontra tűzhesse ki a magyar lobogót - emlékeztet a közlemény.

Miután első akklimatizációs köre során Suhajda Szilárd már aludt a 6400 méteren található kettes táborban, néhány nap alaptábori pihenés után ismét elindult felfelé: a hegymászó célja ezúttal a hármas tábor magasságában történő éjszakázás volt.

A most lezárult rotáció alkalmával négy éjszakát töltött a hegyen, célját pedig túl is teljesítette. Április 29-én ért fel a hivatalos hármas tábor fölé száz méterrel, körülbelül 7300 méterre, ahol újabb táborhelyet épített ki. Végül havazásban és viharos körülmények közt, két éjszakát is eltöltött itt a mászó - közölte az expedíció.

Ereszkedés közben Suhajda Szilárd újabb éjszakát töltött a kettes táborban, majd hétfőn tért vissza az alaptáborba.

"Nem álltam meg a hármas táborban, súlyos zsákom ellenére volt kedvem tovább kapaszkodni: bár jártak már serpa mászók magasabban, a meredek jég csontkemény volt és érintetlennek tűnt. Ez olyannyira nehezítette a haladásom, hogy nagyjából három óra alatt emelkedtem újabb száz métert. Egy bizonyos ponton rögzítettem a málhám és anélkül mentem tovább, bízva egy sátornyi vízszintes felületben, de a terep reménytelennek bizonyult. Végül visszatértem és estébe nyúló, vesződséges munkával, egy matracnyi felületet a jégbe vágva alakítottam ki éjjeli menedékemet" - idézi a közlemény a hegymászót.

Suhajda Szilárd beszámolója szerint az első éjszaka havazott, másnap éjjel pedig olyan vihar csapott le rá, hogy félig alvó állapotban öt órán keresztül kapaszkodott a sátorba.

A K2 első magyar megmászója most ismét az alaptáborban, pihenéssel tölti a napjait; a következő felmenet a megfelelő időjárási ablak függvényében már a csúcsmászást jelentheti - áll a közleményben.

Amennyiben a következő tíz napban a Lhocén szélcsendes, száraz idő lesz, akkor hatékony akklimatizációjának köszönhetően Suhajda Szilárd szokatlanul korán sikerrel zárhatja expedícióját. Sokkal inkább jellemző azonban, hogy május második felére, illetve végére nyílik meg a magas légköri ablak: ez esetben újabb akklimatizációs kör és sok-sok várakozás elé néz a hegymászó - tájékoztatott az expedíció.

Borítókép: Suhajda Szilárd hegymászó, a Magyar Everest Expedíció 2017 tagja útban az Everest alaptábor felé a nepáli Namche Bazaarban 2017. április 1-jén.