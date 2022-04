Mindez a PLOS One tudományos lapban publikált tanulmány szerint azonban nem csak a kutyatulajdonosok, hanem az adott ország Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságának felelőssége is: ezeknek az irányelveknek a szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint néhány szigorú tudományos kutatás nyomon követését is jelenti, hogy mindenki megismerhesse az előnyöket - írja az Origo.



Az állatok etetése magában foglalja a kisállat, a gazdi és az étel közötti kölcsönhatást – írták az Észak-Karolinai Állami Egyetem csapatának tagjai, amit a ScienceAlert online tudományos portál idéz. Ez a kölcsönhatás lehetőséget teremt a mikrobiális szennyeződések kölcsönös cseréjére az élelmiszerekből vagy a vízből, az edényekből és az élelmiszer tárolási vagy előkészítési környezetéből, ami egészségügyi következményekkel járhat mind az emberek, mind a háziállatok számára.



A kutatás során összesen 417 kutyatulajdonost kérdeztek meg, és 68 kutyaeledel edényből vettek mintát. A válaszadók kevesebb mint 5 százaléka tudta, hogy vannak követendő irányelvek; amikor pedig elárulták nekik, hogy léteznek ilyen iránymutatások, csak 8 százalékuk tudta, hogy hol és kit kell megkeresni az esetleges kérdésekkel.

Pozitívum azonban, hogy a felmérésben részt vevő csoport számos hivatalos irányelvet önkéntelenül is követett: 86 százalékuk ellenőrizte a kutyaeledelben látható szennyeződéseket, és 91 százalékuk tudta, hogy nem használhatja a kutyatálat kanalazóeszközként. A kutyatulajdonosok szinte mindegyike (97 százaléka) arról számolt be, hogy nem etette a kutyáját nyers táplálékkal.



Más ajánlásokat kevésbé követnek a gazdik. A kutatók azt találták, hogy a kutyatulajdonosok mindössze 12 százaléka mossa ki kedvence edényét minden nap, és csak 22 százalékuk mos kezet szappannal és forró vízzel, mielőtt az állateledelt kezelné.

Mindössze 13 százaléka tisztítja meg az edényt a használat után. Ahogy a szakemberek rámutattak, a gazdák hajlamosak túlbecsülni, hogy mennyire is higiénikusak, és ennek az elfogultságnak egy része ebben a tanulmányban is megjelent. Összefoglalva, e minta alapján a kutyatulajdonosok sokkal többet tehetnének a baktériumok felhalmozódása és a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében.



A szennyezett kutyaeledelnek való kitettség ugyanis hatással lehet a kutyák és az emberek egészségére is.

Ahogy arra a tudósok rámutattak, a jövőbeli tanulmányoknak tovább kell vizsgálniuk a specifikus patogén baktériumfajokkal való szennyeződést, és figyelembe kell venniük más mikrobiológiai ágensek vagy toxinok szennyeződésének kockázatát.

