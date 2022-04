Egy svéd tanulmány szerint öt kórházi dolgozóból egy kapta el az új típusú koronavírus omikron változatát annak ellenére, hogy háromszor is be voltak oltva. Noha a fertőzöttek többsége tünetmentes volt, a vírusszám elég magas volt ahhoz, hogy akár kilenc napon át is képesek legyenek fertőzni – közölték az SVT svéd televízióban szerdán.

A kutatásban a stockholmi Danderyd kórház 375 dolgozóját tesztelték kétnaponta, négy héten át. Több mint 20 százalékuknak lett pozitív a tesztje a harmadik vakcina felvétele utáni két hónapon belül. Többségük tünetmentes volt.

Először követtük végig a vírus koncentrációját a légutakban meglévő omikronfertőzés során. Meglepődtünk, hogy milyen sokak tesztje lett pozitív, és milyen magas volt a vírusszámuk annak ellenére, hogy nem sokkal korábban kapták meg a harmadik oltást

– mondta el az adásban Charlotte Thalin szakorvos, aki részt vett a kutatásban.

A szakember szerint a tanulmány azt bizonyítja, hogy a SARS-CoV-2 omikron változata képes kijátszani az immunrendszert. Az eredmények ennek ellenére nem jelentik azt, hogy a vakcinák nem segítenének. Charlotte Thalin szerint védenek a koronavírus okozta Covid–19 súlyos változata ellen, ami veszélyes lehet a be nem oltottakra, az idősekre és a kockázati csoportokba tartozókra.

Minimalizálni akarjuk a fertőzés terjedését, mivel az új variánsok kialakulása valószínűbb, ha erősen terjed a fertőzés

– magyarázta.

A tanulmány szerint a kutatásban részt vevők többségét a Pfizer–BioNTech vagy az AstraZeneca vakcinájával oltották.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)