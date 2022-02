Fátyol – Erdőn innen, városon túl címmel fikciós dokumentumfilm készült Csővárberki Fátyolról, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kabalakutyájáról; a drótszőrű magyar vizsla „főszereplésével” forgatott film bemutatóját 2022 húsvétján tartják a Duna televízióban.

Kutya nélkül nem jó létezni

– mondta a filmet bemutató, pénteki beszélgetésen a FeHoVa nemzetközi kiállításon Kovács Zoltán, a világkiállítás kormánybiztosa, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, hozzátéve: maga is három drótszőrű magyar vizsla gazdája.

Mint a kormánybiztos kiemelte, az 1500 programelemet felvonultató világkiállítás 2021 legnagyobb kutyabarát rendezvénysorozata volt, amely a vadászat mellett olyan témákat is bemutatott, mint az együttélés a természettel vagy a fenntartható vadgazdálkodás. A világkiállítás központi helyszínére 600 ezren látogattak ki, és 1,6 millióan vettek részt a programsorozat rendezvényein.

A világkiállításhoz kapcsolódva három tucat film készült, köztük több játékfilm is, ebbe a sorba illik a Fátyolról készül alkotás is - számolt be Kovács Zoltán, hozzáfűzve: Fátyol nevéből egyfajta brand is lett, hiszen a Fátyol iskolaprogram 60 ezer diákot hozott be a világkiállításra.

Géczy Dávid, a film rendezője elmondta, a Fátyol-film szakmailag ismeretterjesztő dokumentumfilm, de szórakoztató játékfilm is egyben.

Két (szerepük szerint is) ismert színész, Kiss Ernő Zsolt, valamint kollégája és barátja, Kamarás Iván nevelik a kölyök vizslát az erdei, illetve urbánus életre, bizonyítva, hogy a magyar vizsla az egyik legszeretetreméltóbb társ és a legjobb munkakutya is egyben – mondta el a film történetéről.

Kiss Ernő Zsolt a forgatásra visszaemlékezve elmondta, hogy bár szakaszonként forgattak, Fátyollal minden alkalommal hamar megtalálta a hangot, lenyűgözte továbbá a főszereplő vizsla hatalmas munkabírása is.

A film fontos küldetése, hogy felhívja főleg a fiatal generáció figyelmét arra: tudatosan válasszanak kutyát, ne csak a tetszetős külleme alapján – hangsúlyozta Kiss Ernő Zsolt.

Noveczki Katalin, a kutya tenyésztője és trénere, a film egyik szereplője hozzátette: a csaknem három éves Fátyol minden vizsgáját jó eredménnyel teljesítette, és erős idegrendszerének köszönhetően a legfárasztóbb forgatási napokat is jól bírta.

A beszélgetést vezető Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának vezetője ismertette az egyetem egy friss kutatási eredményét, mely szerint mára szinte minden második magyar háztartásban él kutya, ami európai összevetésben kimagaslónak számít.

Pomázi Ágoston, a Fátyol-film szakértője és szereplője kiemelte, hogy a felelős állattartáshoz hozzátartozik az önismeret, a fajta ismerete és a megfelelő körülmények megteremtése is. Ezek sajnos nem mindig vannak meg, ezt bizonyítja, hogy a menhelyre került kutyák száma is szaporodik – jegyezte meg.

Kovács Zoltán hozzátette, a Vetter Szilvia által ismertetett adatokból is látszik: a kutya megkerülhetetlen szereplője a mindennapoknak.

Az emberi felelősség kérdése persze mértékadó a kutyatartásban is – hangsúlyozta az államtitkár, emlékeztetve arra, hogy a kormány nemrég szigorította az állattartás szabályait.

Borítókép: Fátyol, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás drótszőrű magyar vizsla fajtájú kabalakutyája a róla szóló fikciós dokumentumfilmről tartott sajtóbeszélgetésen a FeHoVa nemzetközi kiállításon, a fővárosi Hungexpón 2022. február 18-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd