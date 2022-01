A következő napokban még többfelé mérhetnek 10 fok körüli értékeket, de már elkezd téliesebbre fordulni az időjárás. Lehűl az idő, a hét második felében néhol komolyabb mínuszok is lehetnek és valahol a maximum is fagypont körül alakul. A héten napsütésre, esőre, néhol hózáporra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a nap első felében erősen felhős idő várható, majd észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, így az északi megyékben pár órára kisüt a nap. Késő este az Észak-Dunántúlon újra növekszik a felhőzet és helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Időnként megélénkül, északon meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 8 fok között, délután plusz 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

Keddre virradó éjjel és hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki. Napközben felhősebb lesz az ég. Az ország északi, északkeleti felén helyenként eső is lehet. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél is. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximumhőmérséklet plusz 6 és 14 fok között várható, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, a délnyugati tájakon a magasabb értékeket.

Szerdán több helyen várható eső, záporeső, este, éjjel északnyugaton, illetve a hegyekben néhol havas eső, hó is előfordulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős, estétől az Észak-Dunántúlon időnként viharos lesz a szél. A hajnali órákban plusz 2 és 9 fok várható. Délután általában 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, de a déli, délkeleti megyékben 13-16 fokot is mérhetnek.

Csütörtökön már hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, helyenként viszont még előfordulhat zápor, hózápor. Többfelé megerősödik a szél. A minimumok mínusz 7 és plusz 3, a maximumok plusz 3 és 8 fok között alakulnak.

Pénteken hajnalban is lehetnek ködfoltok. Számottevő csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, a Kisalföld térségében néhol erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között várható.

Szombaton szórványosan előfordulhat csapadék, a jelenlegi kilátások szerint inkább hó. Hajnalban mínusz 8 és plusz 1, a délutáni órákban 0 és plusz 7 fok közötti értékeket mérhetnek.

Vasárnap hajnalban ismét várhatók ködfoltok. Várhatóan felhősebb lesz az ég, de számottevő mennyiségű csapadéknak kicsi az esélye. A minimumok mínusz 8 és plusz 1, a maximumok plusz 1 és 7 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.