Azt írták, most is van az országban, ahol 10 centiméternél nagyobb a hótakaró, és csütörtökre virradó éjszaka mínusz 20 fok köré is lehűlhet a levegő, de „mindez semmi” az emlékezetes 1987-es januárhoz képest.

Akkor a dél felől érkező enyhébb, illetve az északkelet felől bezúduló hideg levegő a Kárpát-medence térségében találkozott. A „keveredési zónában” egy kisebb ciklon alakult ki, amely három napon át tartó havazást hozott.

A hótakaró 1987. január 12-én az ország nagyobb részén 20 és 40 centiméter között alakult, de volt, ahol az 50 centimétert is meghaladta. A sarkvidéki eredetű hideg levegő hatására a maximumok is általában mínusz 10 fok alatt alakultak.

Az akkori „napijelentések” szerint Budapesten aznap délben is mínusz 17 fokot mértek. Másnap, 1987. január 13. hajnalra mínusz 18 és mínusz 30 fok közé hűlt le a levegő.

A sok hó, illetve a dermesztő hideg mellé erős, viharos szél párosult, amely országszerte hatalmas hóakadályokat épített, ezzel megnehezítette, sok helyen lebénította a közlekedést – idézte fel bejegyzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

