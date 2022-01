Mindegy, hogy súlyos, vagy enyhe tüneteink voltak

Az elmúlt időszakban láthattunk sajnos olyan eseteket, amikor egészséges, életerős középkorúak szorultak kórházi kezelésre a koronavírus-fertőzés miatt. Azt is tudjuk már, hogy az enyhe tünetekkel átvészelt betegség sem jelent gyors felépülést, a poszt-Covid tünetei sok, fertőzésen átesett személy életét nehezítik meg akár hónapokon át - írja az Origo.

Fontos a fokozatos terhelés

A koronavírus-fertőzésből történő felépülést követően fontos, hogy csak fokozatosan terheljük magunkat – figyelmeztet dr. Potecz Györgyi. A koronavírus nem egy átlagos légúti fertőzés, nemcsak a légzőszerveket támadja, hanem az egész szervezetet, a szívet, az idegrendszert, a veséket is. Sokkal szerteágazóbb tüneteket okoz és egyénenként is különbözően reagálnak rá a betegek.

Tüdőgyógyászati szövődmények

A koronavírus-fertőzés következtében a tüdőben olyan gyulladásos elváltozások alakulhatnak ki, ami későbbiekben a kötőszöveti felszaporodás miatt a tüdő rugalmasságának csökkenését és ún. restriktiv légzésfunkciós beszűkülést okoznak. A fizikai terhelésre jelentkező légszomj, köhögés, kifulladás, erős fáradtságérzet akár ezt is jelezheti.

Dr. Potecz Györgyi elmondta, hogy ezek az elváltozások idejében felismerve még jól kezelhetők, ám minél később fordulunk orvoshoz, annál nagyobb eséllyel lesznek maradandóak és állandósulnak a panaszaink. A korai diagnózis és gyógyszeres kezelés esélyt ad a végleges fibrózis elkerülésére.

Az idejében elvégzett kivizsgálás akár életmentő is lehet! A koronavírus-fertőzés után jelentkező köhögés, légszomj, mellkasi panasz ugyanis életveszélyes szövődményre is figyelmeztethet, tüdőembóliát is jelezhet.

