A fák lombkoronáiba épített óriási, gallyakból készített fészektelepeik elérhetik akár a 200 kilót is, ezért könnyen leszakadhatnak és így az emberekre is kockázatot jelentenek. Emellett a fészkek környékén felhalmozódó ürülék és a nagy zaj miatt is sok a lakossági panasz – érvelt az önkormányzat.