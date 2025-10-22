október 22., szerda

Digitália

Az OnlyFans erotikus oldal az indulása óta 25 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak

Az OnlyFans 2016-os alapítása óta 25 milliárd dollárt fizetett ki tartalomkészítőinek – mondta Keily Blair, a platform vezérigazgatója egy londoni Bloomberg Tech beszélgetésen. Blair hangsúlyozta, hogy a platform nemcsak pornográf tartalommal foglalkozik, hanem más kreatív alkotásokra is lehetőséget ad.

MW
Az OnlyFans erotikus oldal az indulása óta 25 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak

Illusztráció

Forrás: AFP

Keily Blair, az OnlyFans vezérigazgatója kedden, október 21-én a londoni Bloomberg Tech rendezvényen beszélt a platform eredményeiről. Elmondta, hogy az alapítás óta 25 milliárd dollárt fizettek ki a tartalomkészítőknek, legyen szó szexmunkáról vagy más jellegű tartalomról − írja a Complex.

Collision 2024 in Toronto
Keily Blair, az OnlyFans vezérigazgatója
Forrás: AFP

„Kevés technológiai cég dicsekedhet azzal, hogy mások számára teremtettünk vagyont, nem csak a saját hasznunkat nézve” – mondta Blair. Hozzátette, hogy a platform a tartalomkészítők életében valódi változást hozott, lehetőséget ad számukra új dolgok kipróbálására, a rajongótáboruk növelésére vagy akár kreatív, kicsit szokatlan tartalmak létrehozására.

Blair kitért arra is, hogy az OnlyFans valójában brit cég, bár sokan amerikai vállalatnak hiszik. 

Mindig viccelek, hogy brit cég vagyunk amerikai személyiséggel, ezért mindenki azt hiszi, hogy amerikaiak vagyunk

– mondta. 

A Bloomberg riportere, Caroline Hyde arra volt kíváncsi, hogy a bevétel nagy része valóban Amerikából származik-e. Blair megerősítette: „Bevételünk többsége Amerikából jön, ez a legnagyobb felhasználói bázisunk, de sok brit felhasználónk is van.”

Blair hangsúlyozta, hogy bár a platformon sok a pornográf tartalom, nem ez az egyetlen lehetőség a tartalomkészítők számára. A beszélgetésen jelen volt Tymall Mills krikettjátékos is, aki nemrég együttműködött a platformmal. Mills szerint sok sportoló alternatív jövedelemforrást keres, ami megegyezik azzal, amit Liz Cambage, a WNBA játékosa mondott, amikor nemrég arról kérdezték, hogy többet keresett-e az OnlyFansen, mint a kosárlabdával.

Ismeritek a WNBA-fizetéseket, nem nehéz többet keresni bármivel

– mondta Cambage a TMZ riportereinek. „Úgy érzem, a nőknek többet kellene keresniük a sportágban, amit szeretnek.”

OnlyFans
Liz Cambage, a WNBA játékosa elmondta, hogy többet keresett az OnlyFansen, mint a kosárlabdával
Forrás: AFP

 

