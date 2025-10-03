Egy este, amely megváltoztatta a jövőt – harcot hirdettek az áltudományosság ellen

Hogyan lehet eligazodni a mindenkit körülvevő médiazajban? Miként ismerhetők fel a megbízható és hiteles információforrások? – ezekre a kérdésekre szerettek volna választ adni a szervezők, akik az ingyenes eseményre három neves szakembert hívtak meg, hogy osszák meg gondolataikat a témában.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a hiteles tájékoztatás fontosságát emelte ki, Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke az álhírek kiszűrésének módszereit mutatta be, Vida Ádám, a Bay Zoltán Kutatóközpont kutatás-fejlesztési igazgatója pedig a digitális térben vírusként terjedő, félrevezető információk elleni küzdelmek jelentőségét hangsúlyozta.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke és Vida Ádám, a Bay Zoltán Kutatóközpont kutatás-fejlesztési igazgatója az áltudományosság ellen felszólaló kerekasztal-beszélgetésen

Forrás: Bay Zoltán Kutatóközpont

A kerekasztal-beszélgetést megelőzően a Bay Zoltán Kutatóközpont központi épületének kémiai laborjai is kitárták kapuikat az érdeklődők előtt. A Zöld kémia – ahol a kémia találkozik a fenntarthatósággal című program során a látogatók különleges tudományos élmény részesei lehettek, ahol a kémia nemcsak látványos, hanem környezettudatos is. Az interaktív esemény célja az volt, hogy játékos formában bemutassa a fenntarthatóság alapelveit, miközben izgalmas kísérleteken keresztül megismertette a résztvevőkkel a megújuló energiaforrásokat és a szén-dioxid körforgását.

A program során a környezetvédelem és a tudomány szorosan összekapcsolódott, hangsúlyt fektetve arra, hogyan lehet a kémia segítségével élhetőbb, zöldebb jövőt teremteni.

A látogatók bekapcsolódhattak az interaktív bemutatókba, így saját élményeken keresztül tanulhatták meg, hogy a robbanások helyett ma már sokkal inkább a zöld gondolatok viszik előre a tudományt.

A Bay Zoltán Kutatóintézet munkatársai a Kutatók Éjszakáján külsős helyszínen is felhívták a figyelmet a tudomány fontosságára, a kutatói utánpótlás társadalmi és gazdasági jelentőségére: a Városligetben ugyanis flashmob keretében szabadtéri kísérleteket mutattak be a járókelőknek, akik így testközelből élhették át a különböző kémiai alapanyagok hatásmechanizmusait.